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Лига Европы
Проходит дальше Лион
13.03.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 4 : 0
ФКСБ
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Лига Европы
14 марта 2025, 03:01 | Обновлено 14 марта 2025, 03:44
32
0

Лион – ФКСБ – 4:0. Фонсека шагает дальше. Видео голов и обзор матча

Французский клуб уверенно победил соперника

14 марта 2025, 03:01 | Обновлено 14 марта 2025, 03:44
32
0
Лион – ФКСБ – 4:0. Фонсека шагает дальше. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 13 марта состоялись ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы.

Лион дома в ответном матче разгромил ФКСБ (Стяуа) со счетом 4:0.

Французская команда обеспечила себе комфортное преимущество после первого матча - 3:1.

В этой игре все решили дубли Жоржа Микаутадзе и Эрнеста Нуами.

Лион уверенно вышел в 1/4 финала, где сыграет против английского гранда «Манчестер Юнайтед».

Лига Европы. 1/8 финала. 13 марта

Лион (Франция) - ФКСБ [Стяуа] (Румыния) - 4:0 (первый матч - 3:1)

Голы: Жорж Микаутадзе, 14, 47, Эрнест Нуама, 37, 88

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Эрнест Нуама (Лион).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Лион).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Эрнест Нуама (Лион).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Лион).
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Лига Европы ФКСБ (Стяуа) Бухарест Лион Эрнест Нуама Жорж Микаутадзе видео голов и обзор Паулу Фонсека
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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