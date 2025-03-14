Вечером 13 марта состоялись ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы.

Лион дома в ответном матче разгромил ФКСБ (Стяуа) со счетом 4:0.

Французская команда обеспечила себе комфортное преимущество после первого матча - 3:1.

В этой игре все решили дубли Жоржа Микаутадзе и Эрнеста Нуами.

Лион уверенно вышел в 1/4 финала, где сыграет против английского гранда «Манчестер Юнайтед».

Лига Европы. 1/8 финала. 13 марта

Лион (Франция) - ФКСБ [Стяуа] (Румыния) - 4:0 (первый матч - 3:1)

Голы: Жорж Микаутадзе, 14, 47, Эрнест Нуама, 37, 88

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