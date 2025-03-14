Лион – ФКСБ – 4:0. Фонсека шагает дальше. Видео голов и обзор матча
Французский клуб уверенно победил соперника
Вечером 13 марта состоялись ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы.
Лион дома в ответном матче разгромил ФКСБ (Стяуа) со счетом 4:0.
Французская команда обеспечила себе комфортное преимущество после первого матча - 3:1.
В этой игре все решили дубли Жоржа Микаутадзе и Эрнеста Нуами.
Лион уверенно вышел в 1/4 финала, где сыграет против английского гранда «Манчестер Юнайтед».
Лига Европы. 1/8 финала. 13 марта
Лион (Франция) - ФКСБ [Стяуа] (Румыния) - 4:0 (первый матч - 3:1)
Голы: Жорж Микаутадзе, 14, 47, Эрнест Нуама, 37, 88
Видео голов и обзор матча
События матча
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