Лига Европы. Ответные матчи 1/8 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Вечером 13 марта пройдут ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы
Вечером 13 марта проходят ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы.
Смотрите видеотрансляцию 8 матчей игрового дня.
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Соперником итальянской Ромы, за которую играет украинский форвард Артем Довбик, будет испанский Атлетик Бильбао (2:1 в первом матче).
Греческий Олимпиакос с украинским нападающим Романом Яремчуком в 1/8 финала сыграет с Буде-Глимт из Норвегии (0:3 в первом матче).
⚽️ Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи, 13 марта
- 19:45. Айнтрахт (Германия) – Аякс (Нидерланды) – [первый матч – 2:1]
- 19:45. Атлетик Бильбао (Испания) – Рома (Италия) – [первый матч – 1:2]
- 19:45. Лацио (Италия) – Виктория Пльзень (Чехия) – [первый матч – 2:1]
- 19:45. Олимпиакос (Греция) – Буде-Глимт (Норвегия) – [первый матч – 0:3]
- 22:00. Лион (Франция) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – [первый матч – 3:1]
- 22:00. Ман Юнайтед (Англия) – Реал Сосьедад (Испания) – [первый матч – 1:1]
- 22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Фенербахче (Турция) – [первый матч – 3:1]
- 22:00. Тоттенхэм (Англия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – [первый матч – 0:1]
Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.
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