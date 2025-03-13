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Лига Европы
Глазго Рейнджерс
13.03.2025 22:00 2-й матч. Результат первого матча 3:1 - : -
Фенербахче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
13 марта 2025, 19:35 | Обновлено 13 марта 2025, 19:38
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Лига Европы. Ответные матчи 1/8 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Вечером 13 марта пройдут ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы

13 марта 2025, 19:35 | Обновлено 13 марта 2025, 19:38
98
0
Лига Европы. Ответные матчи 1/8 финала. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рома. Артем Довбик

Вечером 13 марта проходят ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы.

Смотрите видеотрансляцию 8 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Соперником итальянской Ромы, за которую играет украинский форвард Артем Довбик, будет испанский Атлетик Бильбао (2:1 в первом матче).

Греческий Олимпиакос с украинским нападающим Романом Яремчуком в 1/8 финала сыграет с Буде-Глимт из Норвегии (0:3 в первом матче).

⚽️ Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи, 13 марта

  • 19:45. Айнтрахт (Германия) – Аякс (Нидерланды) – [первый матч – 2:1]
  • 19:45. Атлетик Бильбао (Испания) – Рома (Италия) – [первый матч – 1:2]
  • 19:45. Лацио (Италия) – Виктория Пльзень (Чехия) – [первый матч – 2:1]
  • 19:45. Олимпиакос (Греция) – Буде-Глимт (Норвегия) – [первый матч – 0:3]
  • 22:00. Лион (Франция) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – [первый матч – 3:1]
  • 22:00. Ман Юнайтед (Англия) – Реал Сосьедад (Испания) – [первый матч – 1:1]
  • 22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Фенербахче (Турция) – [первый матч – 3:1]
  • 22:00. Тоттенхэм (Англия) – АЗ Алкмаар (Нидерланды) – [первый матч – 0:1]

Видеотрансляцию проводит видеосервис MEGOGO.

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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