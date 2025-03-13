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Лига Европы
Глазго Рейнджерс
13.03.2025 22:00 - : -
Фенербахче
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Лига Европы
13 марта 2025, 07:43 |
26
0

Рейнджерс – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок состоится 13 марта в 22:00 по Киеву

13 марта 2025, 07:43 |
26
0
Рейнджерс – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

13 марта на «Айброкс» пройдет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Рейнджерс Глазго» встретится с «Фенербахче». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Рейнджерс Глазго

Команда при Джеррарде смогла прервать доминирование соседа, Селтика. И не зря так надеялись, что Стивен может вернуться, ведь после его ухода снова будто застряли на втором месте. А сейчас и вовсе все пошло вразнос, и за это Клеман расплатился недавно своей должностью.

Не получалось у шотландцев и в Лиге чемпионов. В квалификации они взяли ничью в номинально выездном поединке с киевским Динамо, но дома вдесятером пропустили в концовке и проиграли. В Лиге Европы получалось куда лучше. Там выиграли половину матчей (причем по дважды дома и на выезде), в итоге набрав 14 очков. Повезло, что этого хватило, чтобы опередить по дополнительным показателям сразу трех конкурентов и занять 8-е место - и, значит, отправиться напрямую в 1/8 финала.

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Фенербахче

Клуб поразительно похож на своего нынешнего соперника. Тот же заслуженный статус исторического гранда местного футбола, не намного менее внушительный перечень трофеев... И уже надоевшее второе место под соседом и главным врагом, в данном случае - Галатасараем. Были немалые надежды, что хотя бы Моуринью переломит эту тенденцию, но нет, снова заметно отстают в Суперлиге.

Не обошлось без проблем на международной арене. В Лиге чемпионов проиграли второму сопернику по квалификации, Лиллю, причем решающий мяч пропустили дома, ухитрившись в большинстве в дополнительное время получить в свои ворота пенальти. В Лиге Европы тоже повезло: за счет ничьей в последнем туре с Мидтьюлландом набрали 10 очков. Столько же было у Браги с Эльфсборгом, но по дополнительным показателям 24-е место досталось туркам. Но они доказали, что не лишние в плей-офф, начав его с 3:0 против Андерлехта - после этого и ничьей в Бельгии хватило для общего успеха. В Стамбуле с шотландцами, наоборот, провалились, уступили, еще и 1:3.

Статистика личных встреч

Летом 2001-го года стороны сразились в квалификации Лиги чемпионов. И там турки оказались немного сильнее - 0:0 в Глазго, 2:1 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару равной. Турки обязаны хотя бы попытаться взять реванш, так что ждем не скучного поединка и тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,7).

Прогноз Sport.ua
Глазго Рейнджерс
13 марта 2025 -
22:00
Фенербахче
Тотал больше 2.5 1.70 Сделать ставку
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Глазго Рейнджерс Фенербахче Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол Жозе Моуриньо
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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