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Лига Европы
Проходит дальше Глазго Рейнджерс
13.03.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 0 : 2
3 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Фенербахче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
14 марта 2025, 01:10 | Обновлено 14 марта 2025, 01:46
126
0

Рейнджерс выбил Моуриньо. Фенербахче сделал камбек, но проиграл по пенальти

Команда из Глазго дома отдала ответный матч 0:2, однако все же прошла дальше в ЛЕ

14 марта 2025, 01:10 | Обновлено 14 марта 2025, 01:46
126
0
Рейнджерс выбил Моуриньо. Фенербахче сделал камбек, но проиграл по пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 2024/25 между командами Рейнджерс и Фенербахче [первый поединок – 3:1].

Встреча прошла на стадионе Айброкс в Глазго. Основное время игры завершилось со счетом 2:0 в пользу гостей, в овертаймах коллективы не забили, а в серии пенальти точнее оказались хозяева – 3:2.

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Дубль за 90 минут для подопечных Жозе Моуриньо оформил Себастьян Шиманьски. Сам Моуриньо получил желтую карточку в конце экстратаймов.

Рейнджерс в четвертьфинале Лиги Европы встретится с Атлетиком, который прошел Рому.

Лига Европы 2024/25. 1/8 финала

Ответный матч, 13 марта

Рейнджерс (Шотландия) – Фенербахче (Турция) – 0:2 (пен. 3:2) [первый поединок – 3:1]

Голы: Шиманьски, 45, 73

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Том Лоуренс (Глазго Рейнджерс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Александер Джику (Фенербахче).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Вацлав Черны (Глазго Рейнджерс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эдин Джеко (Фенербахче).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Таверньер (Глазго Рейнджерс).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Шиманьски (Фенербахче).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Шиманьски (Фенербахче).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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