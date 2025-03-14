Рейнджерс выбил Моуриньо. Фенербахче сделал камбек, но проиграл по пенальти

13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 2024/25 между командами Рейнджерс и Фенербахче [первый поединок – 3:1].

Встреча прошла на стадионе Айброкс в Глазго. Основное время игры завершилось со счетом 2:0 в пользу гостей, в овертаймах коллективы не забили, а в серии пенальти точнее оказались хозяева – 3:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль за 90 минут для подопечных Жозе Моуриньо оформил Себастьян Шиманьски. Сам Моуриньо получил желтую карточку в конце экстратаймов.

Рейнджерс в четвертьфинале Лиги Европы встретится с Атлетиком, который прошел Рому.

Лига Европы 2024/25. 1/8 финала

Ответный матч, 13 марта

Рейнджерс (Шотландия) – Фенербахче (Турция) – 0:2 (пен. 3:2) [первый поединок – 3:1]

Голы: Шиманьски, 45, 73

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine