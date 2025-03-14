13 марта состоялся второй матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором сыграли шотландский «Рейнджерс» и турецкий «Фенербахче». Гости уступили в первом поединке со счетом 1:3 и были вынуждены отыгрывать отставание.

Подопечные Жозе Моуриньо сумели забить по одному голу в каждом из таймов – оба мяча на свой счет записал польский полузащитник Шиманьски. Судьба встречи решилась в серии пенальти, где сильнее оказался «Рейнджерс».

На стадии 1/4 финала шотландский клуб сыграет против испанского «Атлетика» из Бильбао. Команды встретятся 10 и 17 апреля.

Лига Европы, 1/8 финала, второй матч. 13 марта

Рейнджерс – Фенербахче – 0:2, 3:2 по пенальти (первый матч – 3:1)

Голы: Шиманьски, 45, 73

Видеообзор матча: