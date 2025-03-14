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Лига Европы
Проходит дальше Глазго Рейнджерс
13.03.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 0 : 2
3 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Фенербахче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
14 марта 2025, 11:57 |
227
0

Рейнджерс – Фенербахче – 0:2, пен 3:2. Вылет Моуриньо и Ко. Видео голов

Смотрите видеообзор второго матча 1/8 финала Лиги Европы

14 марта 2025, 11:57 |
227
0
Рейнджерс – Фенербахче – 0:2, пен 3:2. Вылет Моуриньо и Ко. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

13 марта состоялся второй матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором сыграли шотландский «Рейнджерс» и турецкий «Фенербахче». Гости уступили в первом поединке со счетом 1:3 и были вынуждены отыгрывать отставание.

Подопечные Жозе Моуриньо сумели забить по одному голу в каждом из таймов – оба мяча на свой счет записал польский полузащитник Шиманьски. Судьба встречи решилась в серии пенальти, где сильнее оказался «Рейнджерс».

На стадии 1/4 финала шотландский клуб сыграет против испанского «Атлетика» из Бильбао. Команды встретятся 10 и 17 апреля.

Лига Европы, 1/8 финала, второй матч. 13 марта

Рейнджерс – Фенербахче – 0:2, 3:2 по пенальти (первый матч – 3:1)

Голы: Шиманьски, 45, 73

Видеообзор матча:

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Том Лоуренс (Глазго Рейнджерс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Александер Джику (Фенербахче).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Вацлав Черны (Глазго Рейнджерс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эдин Джеко (Фенербахче).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Таверньер (Глазго Рейнджерс).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Шиманьски (Фенербахче).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Шиманьски (Фенербахче).
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Лига Европы Фенербахче Глазго Рейнджерс видео голов и обзор Себастьян Шиманьски Жозе Моуриньо
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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