Рейнджерс – Фенербахче – 0:2, пен 3:2. Вылет Моуриньо и Ко. Видео голов
Смотрите видеообзор второго матча 1/8 финала Лиги Европы
13 марта состоялся второй матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором сыграли шотландский «Рейнджерс» и турецкий «Фенербахче». Гости уступили в первом поединке со счетом 1:3 и были вынуждены отыгрывать отставание.
Подопечные Жозе Моуриньо сумели забить по одному голу в каждом из таймов – оба мяча на свой счет записал польский полузащитник Шиманьски. Судьба встречи решилась в серии пенальти, где сильнее оказался «Рейнджерс».
На стадии 1/4 финала шотландский клуб сыграет против испанского «Атлетика» из Бильбао. Команды встретятся 10 и 17 апреля.
Лига Европы, 1/8 финала, второй матч. 13 марта
Рейнджерс – Фенербахче – 0:2, 3:2 по пенальти (первый матч – 3:1)
Голы: Шиманьски, 45, 73
Видеообзор матча:
События матча
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