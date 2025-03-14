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Лига Европы
Проходит дальше Глазго Рейнджерс
13.03.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 0 : 2
3 : 2 Серия пенальти Серия пенальти
Фенербахче
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
14 марта 2025, 01:19 | Обновлено 14 марта 2025, 01:45
114
0

ВИДЕО. Моуриньо вылетел из ЛЕ. Рейнджерс по пенальти прошел Фенербахче

Хавбек Себастьян Шимански оформил дубль для гостей

14 марта 2025, 01:19 | Обновлено 14 марта 2025, 01:45
114
0
ВИДЕО. Моуриньо вылетел из ЛЕ. Рейнджерс по пенальти прошел Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Вечером 13 марта прошли ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы.

В шотландском Глазго на стадионе «Айброкс» местный «Рейнджерс» прошел «Фенербахче» по сумме двух матчей

В первой встрече «Рейнджерс» победил со счетом 3:1. В ответной игре хавбек Себастьян Шимански оформил дубль для гостей (2:0), и команды сыграли еще два тайма по 15 минут.

Победитель противостояния был определен в серии пенальти, где точнее оказались хозяева (0:2, пен. 3:2).

Турецкий «Фенербахче» под руководством португальца Жозе Моуриньо выбыл из еврокубков.

В четвертьфинале шотландский «Рейнджерс» сыграют против «Атлетика» из Бильбао.

⚽️ Лига Европы. 1/8 финала

Ответные матчи, 13 марта. Глазго (Шотландия)

22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Фенербахче (Турция) – 0:2, пен 3:2 [первый матч – 3:1]

Голы: Шимански, 45, 73

События матча

121’
ГОЛ ! С пенальти забил Том Лоуренс (Глазго Рейнджерс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Александер Джику (Фенербахче).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Вацлав Черны (Глазго Рейнджерс).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Эдин Джеко (Фенербахче).
121’
ГОЛ ! С пенальти забил Джеймс Таверньер (Глазго Рейнджерс).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Шиманьски (Фенербахче).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Шиманьски (Фенербахче).
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Итоги дня Лиги Европы. Определены все четвертьфинальные пары
Лига Европы Глазго Рейнджерс Фенербахче Жозе Моуриньо Себастьян Шиманьски серия пенальти видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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