ВИДЕО. Моуриньо вылетел из ЛЕ. Рейнджерс по пенальти прошел Фенербахче

Вечером 13 марта прошли ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы.

В шотландском Глазго на стадионе «Айброкс» местный «Рейнджерс» прошел «Фенербахче» по сумме двух матчей

В первой встрече «Рейнджерс» победил со счетом 3:1. В ответной игре хавбек Себастьян Шимански оформил дубль для гостей (2:0), и команды сыграли еще два тайма по 15 минут.

Победитель противостояния был определен в серии пенальти, где точнее оказались хозяева (0:2, пен. 3:2).

Турецкий «Фенербахче» под руководством португальца Жозе Моуриньо выбыл из еврокубков.

В четвертьфинале шотландский «Рейнджерс» сыграют против «Атлетика» из Бильбао.

⚽️ Лига Европы. 1/8 финала

Ответные матчи, 13 марта. Глазго (Шотландия)

22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Фенербахче (Турция) – 0:2, пен 3:2 [первый матч – 3:1]

Голы: Шимански, 45, 73