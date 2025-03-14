ВИДЕО. Моуриньо вылетел из ЛЕ. Рейнджерс по пенальти прошел Фенербахче
Хавбек Себастьян Шимански оформил дубль для гостей
Вечером 13 марта прошли ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы.
В шотландском Глазго на стадионе «Айброкс» местный «Рейнджерс» прошел «Фенербахче» по сумме двух матчей
В первой встрече «Рейнджерс» победил со счетом 3:1. В ответной игре хавбек Себастьян Шимански оформил дубль для гостей (2:0), и команды сыграли еще два тайма по 15 минут.
Победитель противостояния был определен в серии пенальти, где точнее оказались хозяева (0:2, пен. 3:2).
Турецкий «Фенербахче» под руководством португальца Жозе Моуриньо выбыл из еврокубков.
В четвертьфинале шотландский «Рейнджерс» сыграют против «Атлетика» из Бильбао.
⚽️ Лига Европы. 1/8 финала
Ответные матчи, 13 марта. Глазго (Шотландия)
22:00. Рейнджерс (Шотландия) – Фенербахче (Турция) – 0:2, пен 3:2 [первый матч – 3:1]
Голы: Шимански, 45, 73
События матча
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