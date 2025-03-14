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Лига Европы
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13.03.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 3:1 4 : 0
ФКСБ
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Лига Европы
14 марта 2025, 00:23 | Обновлено 14 марта 2025, 00:46
79
0

Два гола и два ассиста Микаутадзе. Лион разгромил ФКСБ в 1/8 финала ЛЕ

Два мяча для французского клуба также забил Эрнест Нуама

14 марта 2025, 00:23 | Обновлено 14 марта 2025, 00:46
79
0
Два гола и два ассиста Микаутадзе. Лион разгромил ФКСБ в 1/8 финала ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорж Микаутадзе

Вечером 13 марта состоялись ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы.

«Лион» дома в ответном матче разгромил ФКСБ (Стяуа) со счетом 4:0.

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Два гола и две результативные передачи оформил грузинский легионер Жорж Микаутадзе. Два мяча также забил Эрнест Нуама.

В первой игре французский клуб также обыграл соперника со счетом 3:1.

Лион уверенно вышел в 1/4 финала, где сыграет против английского гранда «Манчестер Юнайтед».

⚽️ Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи, 13 марта

22:00. Лион (Франция) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – 4:0 [первый матч – 3:1]

Голы: Жорж Микаутадзе, 14, 47, Эрнест Нуама, 37, 88

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Итоги дня Лиги Европы. Определены все четвертьфинальные пары
Лига Европы Лион ФКСБ (Стяуа) Бухарест Жорж Микаутадзе Эрнест Нуама
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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