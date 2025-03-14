Два гола и два ассиста Микаутадзе. Лион разгромил ФКСБ в 1/8 финала ЛЕ
Два мяча для французского клуба также забил Эрнест Нуама
Вечером 13 марта состоялись ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы.
«Лион» дома в ответном матче разгромил ФКСБ (Стяуа) со счетом 4:0.
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Два гола и две результативные передачи оформил грузинский легионер Жорж Микаутадзе. Два мяча также забил Эрнест Нуама.
В первой игре французский клуб также обыграл соперника со счетом 3:1.
Лион уверенно вышел в 1/4 финала, где сыграет против английского гранда «Манчестер Юнайтед».
⚽️ Лига Европы. 1/8 финала. Ответные матчи, 13 марта
22:00. Лион (Франция) – ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – 4:0 [первый матч – 3:1]
Голы: Жорж Микаутадзе, 14, 47, Эрнест Нуама, 37, 88
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