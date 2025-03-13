Дальше без Ромы и Довбика. Атлетик сполна отыгрался на Сан-Мамес

Неделю назад мы наблюдали за тем, как во второй раз в текущем сезоне в рамках Лиги Европы УЕФА итальянская «Рома» и баскский «Атлетик» выясняют отношения на «Стадио Олимпико» в ожесточенной дуэли. На этот раз «волки» на последних минутах таки сумели забить решающий мяч, поэтому получили преимущество в двухматчевой дуэли (2:1) перед первым визитом на «Сан-Мамес». Кстати, именно здесь вскоре будет проходить решающая игра этого турнира, поэтому о мотивации хозяев отыграть не надо было лишний раз говорить.

А вот какая мотивация была у немецкого центрального защитника команды Клаудио Раньери Матса Гуммельса на 11 минуте передачей в центре поля дарить мяч нападающему соперников Саннади – это уже большой вопрос. После такой грубой ошибки оставалось только сбивать соперника подкатом, что опытный исполнитель и сделал, после чего гости остались в меньшинстве. И уже до этого было заметно, что «Рома» постепенно прижимается к собственным воротам, поэтому приключения команды Раньери только начинались. «Атлетик» постепенно все сильнее давил на оппонентов.

Однако коллектив Эрнесто Вальверде в этом сезоне не столь хищно играет в таких ситуациях, как это бывало раньше. Бесспорно, без дополнительной работы Свилар не оставался, но это было явно не то, на что можно было рассчитывать при таких обстоятельствах. Хозяева предлагали множество подач с флангов, но в итальянском футболе с таким, в основном, расправляются довольно легко, поэтому отбиваться у «Ромы» получалось более-менее спокойно.

Однако моменты все равно возникали, и если бы тот же Саннади дал порядок собственным ногам в чужой штрафной, то проблем у римлян было бы гораздо больше. Он таки принял в итоге участие в голевой атаке на последних секундах первого тайма, однако и до этого мог выводить свою команду вперед, однако как не Свилар, то сам бразилец промахивался мимо ворот. А когда все собирались на перерыв, то очередная подача с левого фланга от Иньяки досталась его брату Нико Уильямсу на дальней штанге, и тот переиграл вратаря мощным ударом. «Рома» оказалась в совершенно другой реальности.

Во втором тайме гостям не оставалось ничего другого, кроме как терпеть и надеяться, что где-то соперники ошибутся и можно будет зацепиться за забитый мяч. Это и произошло в итоге, «Атлетик» привез себе пенальти уже в компенсированное время из-за фола Горосабеля против Эль Шаарави, а Леандро Паредес забил с «отметки» в левый угол. Однако на тот момент этот гол уже почти ничего не значил.

«Рома» пропустила второй раз на 68 минуте, когда Берчиче на ближней стойке завершил подачу углового с левого фланга от Беренгера. А затем и третий мяч в собственных воротах увидел Свилар, когда на 82 минуте Нико Уильямс прошел к левому краю чужой штрафной и перебросил вратаря. И это все – лишь крошка от атак хозяев, которые продолжались безостановочно, однако совсем не всегда завершались даже острыми моментами. Довбику при такой игре делать на поле было нечего, поэтому его заменили уже на 53 минуте.

В следующем раунде баскский «Атлетик» будет играть против победителя пары «Рейнджерс» – «Фенербахче».

Лига Европы УЕФА. 1/8 финала. Ответный матч.

«Атлетик» – «Рома» – 3:1 (первый матч – 1:2)

Голы: Н. Уильямс, 45+3, 82, Берчиче, 68 – Л. Паредес, 90+3

Предупреждения: И. Уильямс, 71, Де Маркос, 90+1 – Свилар, 14, Ренсх, 60, Л. Паредес, 71, Суле, 90+3

Удаления: Хуммельс, 11 (грубый фол)

«Атлетик»: Агирресабала – Берчиче, А. Паредес (Лекуэ, 72), Нуньес, Де Маркос – Хаурегисар, Галаррета (Прадос, 88) – Н. Уильямс, Гомес (Беренгер, 46), И. Уильямс (Горосабель, 88) – Саннади (Гурусета, 77).

«Рома»: Свилар – Ндика, Хуммельс, Манчини – Анхелиньо, Л. Паредес, Кристанте (Салемакерс, 83), Ренсх (Эль Шаарави, 83) – Бальданци (Пизилли, 61), Дибала (Шомуродов, 61) – Довбик (Суле, 53).

Арбитр: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция).

Стадион: «Сан-Мамес» (Бильбао, Испания).

Удары (в створ): 23 (8) – 5 (2)

Угловые: 9 – 2

Оффсайды: 1 – 2.

АТЛЕТИК – РОМА. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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