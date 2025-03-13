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13 марта свой ответный матч 1/8 финала Лиги Европы проведут Атлетик Бильбао и Рома. Старт встречи запланирован на 19:45 по киевскому времени.

Атлетик Бильбао

Баски отлично играют в кубковых турнирах, поэтому огни всегда очень опасны в формате плей-офф. Неплохо складываются дела в чемпионате, там клуб занимает четвертое место, имея неплохие шансы завершить турнир в зоне Лиги Чемпионов, пятый Вильярреал отстает на 5 очков, имея игру в запасе.

В последнем туре команда не смогла обыграть на своем поле Мальорку – 1:1, причем исход вполне заслуженный. Если взять пять последних матчей во всех турнирах, баски одержали всего одну победу.

Атлетик отлично выглядел на этапе Лиги, где стал вторым, отстал от Лацио только по дополнительным показателям. В целом, дела обстоят неплохо, клуб может финишировать в топ-4 Ла Лиги и ведет борьбу за трофей в Лиге Европы, упомянутый спад нельзя считать катастрофой. Точно пропустят предстоящий матч Альварес и Вивиан, а Джало и Сансет под вопросом.

Рома

Римляне уже все проиграли на внутренней арене, поэтому Лига Европы выглядит единственным шансом спасти такой сумбурный сезон. В Серии А «волки» идут седьмыми, отставание от топ-6 составляет 4 очка, а до первого квартета 6 баллов. Свой последний матч Рома выиграла на выезде у Эмполи со счетом 1:0, данная победа стала пятой кряду в чемпионате.

Подопечные Клаудио Раньери приедут в логово к опасному сопернику, имея преимущество только в один мяч. Есть подозрение, что будет ставка на надежную оборону, украинские фанаты будут поддерживать Артема Довбика, хотя не факт, что его выпустят в основе, многое будет зависеть от плана на игру. Точно не выйдут на поле Челик, Гурна-Дуат, Марин, Салах-Эддин.

Личные встречи

Первая игра была примерно равной, Атлетик открыл счет на старте второго тайма, но хозяева быстро отыгрались. Дело шло к ничьей, пока на 85-й минуте баски не остались в меньшинстве, а после этого римлянам удалось вырвать победу на 90+3 минуте – 2:1.

Прогноз

Интрига в этой паре сохранилась после первой игры, в ответном матче хозяева считаются фаворитами, ведь баски очень опасны в родных стенах, в подобном матче можно ждать даже овертайма.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Атлетика Бильбао – 1,85, ничья – 3,68, победа Ромы – 4,07. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Думаю, римляне попытаются защитить нужный счет, предлагаю сделать ставку на тотал меньше 2,5 голов.