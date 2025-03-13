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Лига Европы
Атлетик Бильбао
13.03.2025 19:45 2-й матч. Результат первого матча 1:2 - : -
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
13 марта 2025, 12:31 | Обновлено 13 марта 2025, 12:32
41
0

Атлетик – Рома. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА

13 марта 2025, 12:31 | Обновлено 13 марта 2025, 12:32
41
0
Атлетик – Рома. Текстовая трансляция матча
Коллаж Sport.ua

В четверг, 13-го марта, состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся баскский «Атлетик» и римская «Рома». Матч пройдет в Бильбао (Испания), на поле стадиона «Сан-Мамес», начало в 19:45.

В первом матче на своем поле команда Клаудио Раньери еле выгрызла победу 2:1. Но теперь «Роме» предстоит сыграть на поле будущего финала данного турнира, который домашний коллектив явно не хочет пропускать. У «Атлетика» нынче явно не все в порядке с кондициями, но на один конкретный матч команда Эрнесто Вальверде всегда была готово собраться с мыслями.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетик» – «Рома», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Атлетик Бильбао
13 марта 2025 -
19:45
Рома
Тотал меньше 2.5 1.80 Сделать ставку
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Рома Рим Лига Европы Атлетик Бильбао Артем Довбик прогнозы на футбол текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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