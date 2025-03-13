Атлетик Бильбао

В четверг, 13-го марта, состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, в котором сразятся баскский «Атлетик» и римская «Рома». Матч пройдет в Бильбао (Испания), на поле стадиона «Сан-Мамес», начало в 19:45.

В первом матче на своем поле команда Клаудио Раньери еле выгрызла победу 2:1. Но теперь «Роме» предстоит сыграть на поле будущего финала данного турнира, который домашний коллектив явно не хочет пропускать. У «Атлетика» нынче явно не все в порядке с кондициями, но на один конкретный матч команда Эрнесто Вальверде всегда была готово собраться с мыслями.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Атлетик» – «Рома», за которой можно следить в украинской версии сайта.