Лапорта назвал игрока Барселоны, которого никогда не продаст
Президент «Барсы» Жоан Лапорта впечатлен развитием Пау Кубарси
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта впечатлен развитием 18-летнего испанского защитника Пау Кубарси.
По информации испанских СМИ, Лапорта отклоняет все предложения по трансферу Кубарси. Его ответ четкий – Пау недоступен для трансфера за любые деньги мира. «Барселона» не рассматривает его трансфер, как и уход других молодых талантов – Педри и Ямина Ямала.
В этом сезоне Кубарси провел 41 матч, забил один гол и отдал три ассиста. Ранее Кубарси получил первую красную карточку в составе «Барселоны».
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