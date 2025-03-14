Лапорта назвал игрока Барселоны, которого никогда не продаст

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта впечатлен развитием 18-летнего испанского защитника Пау Кубарси.

По информации испанских СМИ, Лапорта отклоняет все предложения по трансферу Кубарси. Его ответ четкий – Пау недоступен для трансфера за любые деньги мира. «Барселона» не рассматривает его трансфер, как и уход других молодых талантов – Педри и Ямина Ямала.

В этом сезоне Кубарси провел 41 матч, забил один гол и отдал три ассиста. Ранее Кубарси получил первую красную карточку в составе «Барселоны».