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  4. Лапорта назвал игрока Барселоны, которого никогда не продаст
Испания
14 марта 2025, 02:54 |
118
0

Лапорта назвал игрока Барселоны, которого никогда не продаст

Президент «Барсы» Жоан Лапорта впечатлен развитием Пау Кубарси

14 марта 2025, 02:54 |
118
0
Лапорта назвал игрока Барселоны, которого никогда не продаст
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Кубарси

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта впечатлен развитием 18-летнего испанского защитника Пау Кубарси.

По информации испанских СМИ, Лапорта отклоняет все предложения по трансферу Кубарси. Его ответ четкий – Пау недоступен для трансфера за любые деньги мира. «Барселона» не рассматривает его трансфер, как и уход других молодых талантов – Педри и Ямина Ямала.

В этом сезоне Кубарси провел 41 матч, забил один гол и отдал три ассиста. Ранее Кубарси получил первую красную карточку в составе «Барселоны».

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Пау Кубарси Жоан Лапорта Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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