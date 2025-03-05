Кубарси получил первую красную карточку в составе Барселоны

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси в матче против «Бенфики», будучи последним игроком в защите, сбил Павлидиса и получил свою первую красную карточку за каталонский клуб.

5 марта на стадионе «Эштадиу да Луж» состоялась первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Бенфика» и «Барселона». Матч завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол забил Рафинья.

Это первое удаление для Кубарси за 65 матчей в составе «каталонцев». Испанец стал вторым самым молодым игроком в истории еврокубка, который был наказан красной карточкой (18 лет и 42 дня). В более молодом возрасте был удален лишь Селестин Бабаяро в 1994 году (16 лет и 86 дней).

Ответный матч между командами состоится 11 марта в Барселоне.