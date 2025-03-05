Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Кубарси получил первую красную карточку в составе Барселоны
Лига чемпионов
05 марта 2025, 23:59 | Обновлено 06 марта 2025, 00:09
175
0

Кубарси получил первую красную карточку в составе Барселоны

Пау стал вторым самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов, получившим удаление

05 марта 2025, 23:59 | Обновлено 06 марта 2025, 00:09
175
0
Кубарси получил первую красную карточку в составе Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Пау Кубарси и Вангелис Павлидис

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси в матче против «Бенфики», будучи последним игроком в защите, сбил Павлидиса и получил свою первую красную карточку за каталонский клуб.

5 марта на стадионе «Эштадиу да Луж» состоялась первая встреча 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Бенфика» и «Барселона». Матч завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол забил Рафинья.

Это первое удаление для Кубарси за 65 матчей в составе «каталонцев». Испанец стал вторым самым молодым игроком в истории еврокубка, который был наказан красной карточкой (18 лет и 42 дня). В более молодом возрасте был удален лишь Селестин Бабаяро в 1994 году (16 лет и 86 дней).

Ответный матч между командами состоится 11 марта в Барселоне.

По теме:
Итоги дня Лиги чемпионов. Неудача Трубина, немецкое дерби, отскок Ливерпуля
В Ливерпуле нашли замену звездному вингеру
Сейвы Трубина не помогли. Барселона вдесятером одолела Бенфику в матче ЛЧ
Барселона Бенфика удаление (красная карточка) Лига чемпионов Бенфика - Барселона Пау Кубарси статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
Футбол | 05 марта 2025, 08:06 33
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»
Михаил МУДРИК: «Отобрали единственное, что меня радует»

Украинец рассказал о допинговом скандале

Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел
Футбол | 05 марта 2025, 00:59 1
Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел
Алекс Фергюсон назвал лучшего футболиста, которого он видел

Легендарный тренер выделил Криштиану Роналду

«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
Футбол | 05.03.2025, 17:17
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
«Не нужно менять». Защитник Ромы сравнил Довбика и Шомуродова
Бенфика – Барселона – 0:1. Как пропустил Трубин. Видео гола и обзор матча
Футбол | 06.03.2025, 00:43
Бенфика – Барселона – 0:1. Как пропустил Трубин. Видео гола и обзор матча
Бенфика – Барселона – 0:1. Как пропустил Трубин. Видео гола и обзор матча
Бенфика – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 05.03.2025, 20:40
Бенфика – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Бенфика – Барселона. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
Итальянский журналист: «Фанаты не выносят Довбика и считают его обузой»
05.03.2025, 01:20 4
Футбол
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
Рейтинг лучших супертяжей мира. Джошуа – 5-й, Фьюри – 1-й, а где Усик?
05.03.2025, 08:51 1
Бокс
От прилета в Одессе пострадал дом экс-игрока Динамо и Черноморца
От прилета в Одессе пострадал дом экс-игрока Динамо и Черноморца
04.03.2025, 09:53
Футбол
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
Реал продаст Лунина в европейский гранд. Ему уже нашли замену
04.03.2025, 07:52 10
Футбол
Будет первым номером. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
Будет первым номером. Топ-клуб АПЛ нацелился на Лунина
04.03.2025, 12:40 11
Футбол
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
Громкий трансфер в УПЛ. Макуана покинул Полесье ради другой команды лиги
05.03.2025, 10:20 1
Футбол
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
Легендарному Уэйну Гретцки плевать на Канаду так же, как на Украину
05.03.2025, 01:59 5
Хоккей
Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун
Стало известно, почему Джервонте Дэвису не был отсчитан нокдаун
04.03.2025, 12:17 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем