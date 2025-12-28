Легендарный Хави может возглавить сенсационный клуб АПЛ

Испанский тренер Хави может возглавить «Кристал Пэлас». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство лондонского клуба считает, что профиль испанца подходит команде. «Орлы» уже смирились с тем, что Оливер Гласнер покинет команду в конце сезона.

В 2025 году «Кристал Пэлас» сотворил две сенсации, завоевав первые трофеи в истории клуба: в финале Кубка Англии был повержен «Манчестер Сити», а Суперкубке команда Гласнера обыграла «Ливерпуль».

Ранее сообщалось о том, что Оливер Гласнер покинет «Кристал Пэлас».