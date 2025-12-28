Спортивная премия 2025 года. Результаты и победители
Англия
Легендарный Хави может возглавить сенсационный клуб АПЛ

Испанец может стать тренером «Кристал Пэлас»

Getty Images/Global Images Ukraine. Хави

Испанский тренер Хави может возглавить «Кристал Пэлас». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, руководство лондонского клуба считает, что профиль испанца подходит команде. «Орлы» уже смирились с тем, что Оливер Гласнер покинет команду в конце сезона.

В 2025 году «Кристал Пэлас» сотворил две сенсации, завоевав первые трофеи в истории клуба: в финале Кубка Англии был повержен «Манчестер Сити», а Суперкубке команда Гласнера обыграла «Ливерпуль».

Ранее сообщалось о том, что Оливер Гласнер покинет «Кристал Пэлас».

Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
