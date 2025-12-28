Звезда Аль-Хиляля уже этой зимой может вернуться в Европу
Рубен Невеш интересен топ-клубам Европы
Полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш может вернуться в Европу, сообщает Фабрицио Романо.
28-летний португалец пока не подписал новый контракт с «Аль-Хилялем», несмотря на предложение, которое лежит на столе уже несколько недель.
Действующее соглашение Невеша с саудовским клубом истекает в июне 2026 года.
Сразу несколько ведущих европейских клубов хотят воспользоваться возможностью подписать Рубена на выгодных условиях и уже начали переговоры о возможном переходе в январе.
Ранее Витинья рассказал о неудачном старте в ПСЖ и роли Луиса Энрике в своей карьере.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Лучкевич может продолжить карьеру в Азии
Мацей Кендзерек дал интересное интервью польському Przeglad Sportowy