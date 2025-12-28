Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
28 декабря 2025, 18:43
Звезда Аль-Хиляля уже этой зимой может вернуться в Европу

Рубен Невеш интересен топ-клубам Европы

Звезда Аль-Хиляля уже этой зимой может вернуться в Европу
Полузащитник «Аль-Хиляля» Рубен Невеш может вернуться в Европу, сообщает Фабрицио Романо.

28-летний португалец пока не подписал новый контракт с «Аль-Хилялем», несмотря на предложение, которое лежит на столе уже несколько недель.

Действующее соглашение Невеша с саудовским клубом истекает в июне 2026 года.

Сразу несколько ведущих европейских клубов хотят воспользоваться возможностью подписать Рубена на выгодных условиях и уже начали переговоры о возможном переходе в январе.

Ранее Витинья рассказал о неудачном старте в ПСЖ и роли Луиса Энрике в своей карьере.

