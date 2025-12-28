Лидер ПСЖ о Энрике: «Он поверил в меня больше, чем я сам»

Полузащитник ПСЖ Витинья рассказал о неудачном старте в клубе и роли Луиса Энрике в его карьере.

– ПСЖ дал вам свободу стать тем игроком, каким вы хотели быть?

– Без сомнений. И в значительной степени главной причиной этого является Луис Энрике. Я ему очень многим обязан. Я уже говорил ему об этом. Он отвечает, что я ему ничего не должен, что это все я сам. Но я прекрасно знаю: без него, без той уверенности, которую он мне дал, я бы не достиг этого уровня. Я часто говорю ему – и, возможно, это неправильно – что он поверил в меня больше, чем я сам после того первого года. Именно он раскрыл мой потенциал и позволил мне выйти на этот уровень. Я ему чрезвычайно благодарен.

– И он подкрепил это доверие, условно говоря, вице-капитанством, включением вас в группу капитанов, правом бить пенальти…

– Да, да. Капитанов выбираем мы, игроки, но, конечно. Если бы я не находился в той форме, в которой был последние годы, я, вероятно, тоже не стал бы капитаном. То есть это все – последствие. Я говорил это немногим, только семье и друзьям: после того первого года у меня тоже были все эти сомнения и я постоянно возвращался к вопросу, что мой стиль игры немного…

– После первого сезона еще с Кристофом Гальтье на посту тренера…

– Да, с Гальтье. Было ощущение, что мой стиль игры несколько специфический, иногда даже неоднозначный. Согласно «учебникам», не следует делать некоторые вещи, которые я делаю на поле – и тренер сам это признавал. Я не «шестерка» типа Бускетса, который играет в один-два касания. Я делаю некоторые вещи вопреки тому, что написано в книгах, еще с академии. И всегда пытались… Всегда были эти замечания: «слишком много касаний мяча», «так не надо», «играй проще». Это продолжалось много лет. Я не считал себя умнее других или лучше их, но это был инстинкт, и я продолжал так играть. Когда я стал профессионалом, также постоянно слышал это от тренеров.

И я никогда не попадал в стиль игры… разве что немного у Руя Жорже в сборной U-21, но в целом никогда не имел тренера до Луиса Энрике с четкой философией владения мячом, доминирования с мячом, в стиле «Барселоны», тики-така, как у Гвардиолы. Или такого, как сам Луис Энрике. Никогда не имел кого-то из этого футбольного мира с таким видением игры, кто бы меня хвалил и говорил, что я подхожу под этот стиль.

И у меня постоянно была мысль: «А вдруг я ошибаюсь и обманываю сам себя?» Потому что они тоже не играют с большим количеством касаний – есть касания, но все на циркуляцию мяча. Поскольку мне это постоянно повторяли, я начинал думать, что, возможно, действительно ошибаюсь и должен играть иначе. Так как я никогда не получал подтверждения от кого-то из этого футбольного мира, я думал: «Возможно, я не такой, каким себя считаю».

И когда в мой второй сезон приходит Луис Энрике – после того тяжелого первого года – я… Для меня это не было давлением, но… Луис Энрике – одна из главных фигур, один из символов этого стиля игры. И если он приходит и ему не нравится, как я играю, то…

– Это конец.

– Не конец в том смысле, что я перестал бы играть в футбол, но это означало бы, что я не тот, кем думал быть или кем себя считал. «Я ошибался – и все». Пришлось бы это принять, делать что-то другое и продолжать играть в футбол, но иначе, или адаптироваться. К счастью, все сложилось очень хорошо. Но тот момент сомнений был.

И я без проблем говорю всем молодым игрокам: это случается даже с лучшими. Все лучшие в мире когда-то сомневались в себе. Было много моментов, когда они колебались. Они не всегда верили, что станут теми, кем стали. Мы слышим эти истории – многие говорят, что были близки к тому, чтобы сдаться. Это случается часто. Сомнений очень много. Мы такие же люди, как и все, слышим эти голоса…