Кубок Португалии. Бенфике с украинцами в 1/4 финала жребием выпал гранд

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Португалии.

В центральном матче сыграют клубы-гранды – Бенфика и Порту.

В других поединках 1/4 финала встретятся: Торренсе [D2] – Лейрия [D2], Фафе [D3] – Брага, Спортинг – AVS.

За Бенфику выступают украинский вратарь Анатолий Трубин и украинский хавбек Георгий Судаков.

Четвертьфинальные матчи пройдут в феврале 2026 года, даты будут определены позже.

Кубка Португалии 2025/26

Пары 1/4 финала

Торренсе [D2] – Лейрия [D2]

Фафе [D3] – Брага

Порту – Бенфика

Спортинг – AVS

