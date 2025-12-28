Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
28 декабря 2025, 19:43 | Обновлено 28 декабря 2025, 20:23
Кубок Португалии. Бенфике с украинцами в 1/4 финала жребием выпал гранд

Команда из Лиссабона в четвертьфинале сыграет против Порту

Getty Images/Global Images Ukraine. Бенфика

Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Португалии.

В центральном матче сыграют клубы-гранды – Бенфика и Порту.

В других поединках 1/4 финала встретятся: Торренсе [D2] – Лейрия [D2], Фафе [D3] – Брага, Спортинг – AVS.

За Бенфику выступают украинский вратарь Анатолий Трубин и украинский хавбек Георгий Судаков.

Четвертьфинальные матчи пройдут в феврале 2026 года, даты будут определены позже.

Кубка Португалии 2025/26

Пары 1/4 финала

  • Торренсе [D2] – Лейрия [D2]
  • Фафе [D3] – Брага
  • Порту – Бенфика
  • Спортинг – AVS

Результаты 1/8 финала

  • 17.12.2025. Витория Гимараеш – AVS – 0:1
  • 17.12.2025. Вила Меа [D4] – Лейрия [D2] – 0:1
  • 17.12.2025. Фаренсе [D2] – Бенфика – 0:2
  • 17.12.2025. Каза Пия – Торренсе [D2] – 1:2
  • 18.12.2025. Санта-Клара – Спортинг – 2:3 (д.ч.)
  • 18.12.2025. Порту – Фамаликау – 4:1
  • 23.12.2025. Калдаш [D3] – Брага – 0:3
  • 27.12.2025. Лузитану Эвора [D3] – Фафе [D3] – 0:1

По теме:
Трубин пропустил два гола в раздевалку, и Бенфика уже проигрывает Браге
Судаков стал четвертым украинцем, оформившим ассист в чемпионате Португалии
Судаков сделал голевой пас на Отаменди в матче Бенфики с Брагой
