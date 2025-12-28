Португалия28 декабря 2025, 19:43 | Обновлено 28 декабря 2025, 20:23
1
Кубок Португалии. Бенфике с украинцами в 1/4 финала жребием выпал гранд
Команда из Лиссабона в четвертьфинале сыграет против Порту
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Португалии.
В центральном матче сыграют клубы-гранды – Бенфика и Порту.
В других поединках 1/4 финала встретятся: Торренсе [D2] – Лейрия [D2], Фафе [D3] – Брага, Спортинг – AVS.
За Бенфику выступают украинский вратарь Анатолий Трубин и украинский хавбек Георгий Судаков.
Четвертьфинальные матчи пройдут в феврале 2026 года, даты будут определены позже.
Кубка Португалии 2025/26
Пары 1/4 финала
- Торренсе [D2] – Лейрия [D2]
- Фафе [D3] – Брага
- Порту – Бенфика
- Спортинг – AVS
Результаты 1/8 финала
- 17.12.2025. Витория Гимараеш – AVS – 0:1
- 17.12.2025. Вила Меа [D4] – Лейрия [D2] – 0:1
- 17.12.2025. Фаренсе [D2] – Бенфика – 0:2
- 17.12.2025. Каза Пия – Торренсе [D2] – 1:2
- 18.12.2025. Санта-Клара – Спортинг – 2:3 (д.ч.)
- 18.12.2025. Порту – Фамаликау – 4:1
- 23.12.2025. Калдаш [D3] – Брага – 0:3
- 27.12.2025. Лузитану Эвора [D3] – Фафе [D3] – 0:1
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Буде заруба. А в Спортингу потирають руки
