Разгром от Браги. Определено 7 из 8 участников 1/4 финала Кубка Португалии
Брага забила три гола в ворота команды Калдаш из 3-го дивизиона
Брага вышла в четвертьфинал Кубка Португалии, уверенно обыграв Калдаш (3:0), команду 3-го дивизиона.
Судьбу встречи 1/8 финала клуб-фаворит решил после перерыва, трижды поразив ворота соперника за 10 минут.
На промежутке с 50 до 60 минуты отличились Фран Наварро, Паулу Оливейра и Марио Доржелес.
Брага одержала убедительную победу со счетом 3:0 и продолжает борьбу за трофей.
В 1/4 финала Кубка Португалии вышли: Порту, Спортинг, Бенфика, Брага, AVS, Лейрия [D2], Торренсе [D2].
Заключительный матч 1/8 финала пройдет 27 декабря между командами 3-го дивизиона: Лузитану Эвора – Фафе.
Кубок Португалии. 1/8 финала, 23 декабря
Колдаш – Брага – 0:3
Голы: Наварро, 50, Оливейра, 53, Доржелес, 60
Результаты 1/8 финала
