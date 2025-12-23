Разгром от Браги. Определено 7 из 8 участников 1/4 финала Кубка Португалии

Брага вышла в четвертьфинал Кубка Португалии, уверенно обыграв Калдаш (3:0), команду 3-го дивизиона.

Судьбу встречи 1/8 финала клуб-фаворит решил после перерыва, трижды поразив ворота соперника за 10 минут.

На промежутке с 50 до 60 минуты отличились Фран Наварро, Паулу Оливейра и Марио Доржелес.

Брага одержала убедительную победу со счетом 3:0 и продолжает борьбу за трофей.

В 1/4 финала Кубка Португалии вышли: Порту, Спортинг, Бенфика, Брага, AVS, Лейрия [D2], Торренсе [D2].

Заключительный матч 1/8 финала пройдет 27 декабря между командами 3-го дивизиона: Лузитану Эвора – Фафе.

Кубок Португалии. 1/8 финала, 23 декабря

Колдаш – Брага – 0:3

Голы: Наварро, 50, Оливейра, 53, Доржелес, 60

Результаты 1/8 финала