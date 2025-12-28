КОНТЕ: «Мы празднуем прекрасный год, сделав что-то красивое и неожиданное»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подвел итоги победного матча 17-го тура Серии А против «Кремонезе» – 0:2

– Завершается фантастический 2025 год для «Наполи».

– Абсолютно. Мы празднуем прекрасный год, сделав что-то красивое и неожиданное – выиграли Скудетто и Суперкубок, обыграв «Милан» и «Болонью». Немного жаль, это был насыщенный эмоциями год. В Неаполе, когда выигрываешь, празднуют иначе, чем в других местах. В чемпионате мы стараемся держаться в верхней части таблицы, и делаем это хорошо. В этом году мы мужественно преодолеваем даже очень серьезные проблемы, и за это ребятам стоит благодарность. Они хотят достойно почтить Скудетто.

– Насколько может вырасти Хойлунд?

– Прежде всего, это очень молодой игрок, который может еще значительно прогрессировать, он постепенно становится доминантным в своей роли. Начинает понимать, когда атаковать пространство, когда оборонять мяч и когда выходить под передачу. В моем футболе нападающие имеют особую роль, и у него огромные резервы для роста. Мы строим свой путь, работая и преодолевая трудности. Сегодня не было Мерета, Де Брейне, Ангиcсы, Лукаку и Гилмура – это важные игроки. Нужно набраться терпения и смотреть, как они вернутся.

– Почему «Наполи» еще не может доминировать?

– По многим причинам. Это только начало пути, на уровне структуры мы еще не готовы. На мой взгляд, «Ювентус», «Милан» и «Интер» отличаются от остальных по структуре, зарплатному фонду и стоимости активов. Каждый раз, когда выигрывает команда, не входящая в эту тройку, это что-то выдающееся. Эту разницу мы пытаемся сократить на поле, но это все равно разные команды.