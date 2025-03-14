ФОТО. Жена Криштиану Роналду впечатлила красотой в Париже
Джорджина набирает популярности
Жена нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, стала звездой Paris Fashion Week.
Модель и инфлюенсерка приняла участие сразу в нескольких показах топовых модельеров мира.
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Например, Джорджина стала селебрити последних коллекций таких дизайнеров и модных домов как: Ludovic de Saint Sernin, ELIE SAAB, Valentino и Сoperni.
Жена Роналду принимает участие в модных показах далеко не первый раз, но этот раз, похоже, установила собственный рекорд относительно рекламы брендов за один Fashion Week.
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