Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена Криштиану Роналду впечатлила красотой в Париже
Другие новости
14 марта 2025, 03:08 |
92
0

ФОТО. Жена Криштиану Роналду впечатлила красотой в Париже

Джорджина набирает популярности

14 марта 2025, 03:08 |
92
0
ФОТО. Жена Криштиану Роналду впечатлила красотой в Париже
Instagram. Джорджина Родригес

Жена нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду, Джорджина Родригес, стала звездой Paris Fashion Week.

Модель и инфлюенсерка приняла участие сразу в нескольких показах топовых модельеров мира.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Например, Джорджина стала селебрити последних коллекций таких дизайнеров и модных домов как: Ludovic de Saint Sernin, ELIE SAAB, Valentino и Сoperni.

Жена Роналду принимает участие в модных показах далеко не первый раз, но этот раз, похоже, установила собственный рекорд относительно рекламы брендов за один Fashion Week.

По теме:
ВИДЕО. Конь Алекса Фергюсона выиграл на скачках. Посмотрите на его реакцию
ФОТО. Вы не поверите, что успел сделать игрок Барселоны перед матчем
ФОТО. Сексапильная ведущая УПЛ встречается с футболистом Динамо
фото lifestyle Джорджина Родригес Криштиану Роналду девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не сумели дожать в концовке. Украина уступила Косово в напряженном матче
Другие виды | 13 марта 2025, 22:48 6
Не сумели дожать в концовке. Украина уступила Косово в напряженном матче
Не сумели дожать в концовке. Украина уступила Косово в напряженном матче

Провал на старте второго тайма определил результат игры

Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 13 марта 2025, 19:40 15
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Четвертьфинальный матч состоится 13 марта и начнется ориентировочно в 22:00 по Киеву

КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
Бокс | 13.03.2025, 08:59
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника
Бокс | 13.03.2025, 09:57
Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника
Усик потеряет чемпионский титул. Александр выбрал следующего соперника
Итоги дня Лиги Европы. Определены все четвертьфинальные пары
Футбол | 14.03.2025, 01:23
Итоги дня Лиги Европы. Определены все четвертьфинальные пары
Итоги дня Лиги Европы. Определены все четвертьфинальные пары
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Фантастика». Андрей Шевченко назвал тренера, которого уважают в Украине
«Фантастика». Андрей Шевченко назвал тренера, которого уважают в Украине
12.03.2025, 16:19 4
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
12.03.2025, 06:47 7
Футбол
«Удачи». Турки Аль-Шейх отреагировал на реванш Усика и Дюбуа
«Удачи». Турки Аль-Шейх отреагировал на реванш Усика и Дюбуа
12.03.2025, 18:06
Бокс
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
12.03.2025, 22:11 7
Футбол
Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
Не справилась с девятой ракеткой мира. Костюк вылетела из Индиан-Уэллса
12.03.2025, 08:43 15
Теннис
Сабо обратился к Шовковскому после конфликта Ваната и Пономаренко в УПЛ
Сабо обратился к Шовковскому после конфликта Ваната и Пономаренко в УПЛ
12.03.2025, 12:04 10
Футбол
Готовят солидный чек. Голкипер сборной Украины близок к переходу в АПЛ
Готовят солидный чек. Голкипер сборной Украины близок к переходу в АПЛ
12.03.2025, 08:24 8
Футбол
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
12.03.2025, 09:00 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем