Невероятный Бруну Фернандеш. Ман Юнайтед дома одолел Реал Сосьедад

В четверг, 13 марта, проходил ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад».

Встречу принимал Олд Траффорд в Манчестере.

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Первый матч завершился вничью со счетом 1:1.

В первом тайме команды обменялись голами с пенальти: на 10-й минуте счет открыл вингер гостей Микель Оярсабаль, на 16-й сравнял капитан хозяев поля Бруну Фернандеш. Команда Рубена Аморима могла забить больше, но ее подвела реализация. Команды ушли на перерыв при счете 1:1 на табло Олд Траффорд.

В начале второго тайма «краcные дьяволы» вышли вперед: с пенальти вновь забил Брун Фернаншдеш. Красная карточка, полученная защитником гостей Джоном Арамбуру на 63-й минуте, практически полностью закрыла вопросы по победителю встречи, хотя командам оставалось играть чуть более 30 минут. Окончательно все стало понятно после 3-го гола Бруно Фернандеша на 87-й минуте и гола Далота на 90+1-й минуте. 3:1 на табло «Олд Траффорд».

В 1/4 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Лионом».

Лига Европы. 1/8 финала

Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад – 4:1 (первый матч – 1:1)

Голы: Фернандеш, 16 (пенальти), 50 (пенальти), 87, Далот, 90+1 – Оярсабаль, 10 (пенальти)

Предупреждения: де Лигт, 9 – Субельдиа, 14, Марин, 39, Субименди, 51, Оярсабаль, 64, Элюстондо, 69, Барренечеа, 74, Агерд, 89

Манчестер Юнайтед: Онана, Хэвен, де Лигт, Мазрауи, Доргу, Ферандеш, Каземиро (Койлер, 79), Зиркзе (Єриксен, 89), Гарначо, Хойлунд

Реал Сосьедад: Ремиро, Муноз, Аерд, Субельдиа (Амарбуру, 56), Элюстондо (Траоре, 80), Марин (Турриентес, 56), Субименди, Мендез, Беккер (Барренчеа, 55), Оярсабаль, Кубо (Оскарссон, 76)

Фото матча: