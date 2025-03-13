Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 марта матч Лиги Европы
В четверг, 13 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Первая игра закончилась с ничейным счетом 1:1.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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