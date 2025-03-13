В четверг, 13 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Первая игра закончилась с ничейным счетом 1:1.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция