Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
Манчестер Юнайтед
13.03.2025 22:00 - : -
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
13 марта 2025, 12:45 |
35
0

Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 марта матч Лиги Европы

13 марта 2025, 12:45 |
35
0
Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 13 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Первая игра закончилась с ничейным счетом 1:1.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Экс-форвард Ромы: «Если Шомуродов отберет место у Довбика, будут проблемы»
Атлетик – Рома. Текстовая трансляция матча
Атлетик Бильбао – Рома Рим. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы
Манчестер Юнайтед Лига Европы Реал Сосьедад смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Фантастика». Андрей Шевченко назвал тренера, которого уважают в Украине
Футбол | 12 марта 2025, 16:19 4
«Фантастика». Андрей Шевченко назвал тренера, которого уважают в Украине
«Фантастика». Андрей Шевченко назвал тренера, которого уважают в Украине

Президент УАФ отметил работу экс-наставника «Динамо» и «Шахтера» Мирчи Луческу

Фьюри пообещали бой за титул. Уже известен соперник
Бокс | 12 марта 2025, 16:17 4
Фьюри пообещали бой за титул. Уже известен соперник
Фьюри пообещали бой за титул. Уже известен соперник

WBC готов дать супертяжу сразу драться за временный титул

Гвардиола хочет видеть в Ман Сити лидера Барселоны. Готовится предложение
Футбол | 13.03.2025, 13:50
Гвардиола хочет видеть в Ман Сити лидера Барселоны. Готовится предложение
Гвардиола хочет видеть в Ман Сити лидера Барселоны. Готовится предложение
ОФИЦИАЛЬНО. WBO обязала Усика защитить титул. Известен соперник украинца
Бокс | 13.03.2025, 08:50
ОФИЦИАЛЬНО. WBO обязала Усика защитить титул. Известен соперник украинца
ОФИЦИАЛЬНО. WBO обязала Усика защитить титул. Известен соперник украинца
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
Бокс | 13.03.2025, 08:59
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
КЭМПБЕЛЛ: «Ему отобьют голову. Усику заплатят за это 100 млн фунтов»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флик поставил крест на суперзвезде Барселоны после матча Лиги чемпионов
Флик поставил крест на суперзвезде Барселоны после матча Лиги чемпионов
12.03.2025, 11:25
Футбол
ВИДЕО. Как Димитров и Монфис три часа в 1/16 финала Индиан-Уэллс играли
ВИДЕО. Как Димитров и Монфис три часа в 1/16 финала Индиан-Уэллс играли
11.03.2025, 11:49
Теннис
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
11.03.2025, 17:56 19
Футбол
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
12.03.2025, 22:11 6
Футбол
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
12.03.2025, 06:47 7
Футбол
Ямал и Рафинья требуют срочного трансфера. Придется потратиться
Ямал и Рафинья требуют срочного трансфера. Придется потратиться
12.03.2025, 12:16 5
Футбол
«Удачи». Турки Аль-Шейх отреагировал на реванш Усика и Дюбуа
«Удачи». Турки Аль-Шейх отреагировал на реванш Усика и Дюбуа
12.03.2025, 18:06
Бокс
Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
12.03.2025, 04:35 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем