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Лига Европы
Манчестер Юнайтед
13.03.2025 22:00 - : -
Реал Сосьедад
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Лига Европы
13 марта 2025, 06:15 |
18
0

Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч

Ответный поединок 1/8 финала начнется 13 марта в 22:00 по Киеву

13 марта 2025, 06:15 |
18
0
Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч
Getty Images/Global Images Ukraine

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13 марта ответную встречу 1/8 финала Лиги Европы проведут Манчестер Юнайтед и Реал Сосьедад. Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

«Красных дьяволов» много и справедливо критикуют в этом сезоне, местами команда играет неплохо, хотя таких проблесков не так уж и много. Неважно идут дела в АПЛ, там команда занимает 14-ю строчку, отрыв опасной зоны большой, но далеко и до топ-6.

В последнем туре МЮ расписал мировую с Арсеналом 1:1, чем продолжил серию без поражений до трех матчей, за этот период удалось набрать 5 очков.

Лига Европы последняя возможность не только выиграть трофей, а и завоевать билет в еврокубки. Хоть Манчестер не может похвастаться стабильной игрой, команда способна добиться результата в нужный момент. Предстоящую битву пропустят сразу десять игроков.

Реал Сосьедад

Не самый яркий нынешний сезон для Реал Сосьедада, клуб занимает только 11-ю строчку в чемпионате, отставание от топ-6 составляет целых 7 очков. В последнем туре команда уступила на своем поле прямому конкуренту Севилье со счетом 0:1, данное поражение стало третьим в четырех крайних противостояниях Ла Лиги.

Реал Сосоьедад играет еще в Кубке Испании, где в первом полуфинальном матче уступил мадридскому Реалу дома 0:1, теперь пробиться в финал будет сложно, но шансы остаются.

Учитывая положение дел, ставку нужно сделать именно на Лигу Европы, но обыграть даже такой МЮ на «Олд Траффорд» крайне сложное задание. Из-за травм на поле не выйдут двое футболистов.

Личные встречи

Команды выдали интересный первый матч, МЮ начал лучше, но первый тайм завершился без голов, а уже во второй половине гости вышли вперед благодаря голу Зиркзе. Реал Сосьедад сравнял с пенальти, который пришел случайно, из-за игры рукой Бруно Фернандеша, при счете 1:1 хозяева имели парочку хороших моментов, но равенство осталось на табло.

Прогноз

Даже при плохой игре статус клуба имеет значение, это одна из причин, почем Манчестер небольшой фаворит этого матча. «Красным дьяволам» должен помочь и фактор своего поля.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Реал Мадрид – 1,9, ничья – 3,63, победа Атлетико Мадрид – 4,29. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Это будет сложный матч, где многое будет зависеть от реализации моментов. Считаю привлекательной ставку на обмен забитыми мячами за 2,01.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
13 марта 2025 -
22:00
Реал Сосьедад
Обе забьют 2.01 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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