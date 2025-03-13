Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы начался в 22:00 по киевскому времени
В четверг, 13 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад».
Встречу принимает Олд Траффорд в Манчестере.
Первая встреч завершилась ничьей со счетом 1:1.
Лига Европы. 1/8 финала
Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад – 2:1 (обновляется)
Голы: Фернандеш, 16 (пенальти), 50 (пенальти) – Оярсабаль, 10 (пенальти)
❗️ ГОЛ! Оярсабаль забил в ворота Манчестер Юнайтед, 10-я минута. 1:0
❗️ ГОЛ! Фернандеш забил в ворота Реала Сосьедад, 16-я минута, 1:1
❗️ ГОЛ! Фернандеш забил в ворота Реала Сосьедад, 50-я минута, 2:1
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