Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Лига Европы
13 марта 2025, 23:11 |
133
0

Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы начался в 22:00 по киевскому времени

13 марта 2025, 23:11 |
133
0
Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

В четверг, 13 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Реал Сосьедад».

Встречу принимает Олд Траффорд в Манчестере.

Первая встреч завершилась ничьей со счетом 1:1.

Лига Европы. 1/8 финала

Манчестер Юнайтед – Реал Сосьедад – 2:1 (обновляется)

Голы: Фернандеш, 16 (пенальти), 50 (пенальти) – Оярсабаль, 10 (пенальти)

❗️ ГОЛ! Оярсабаль забил в ворота Манчестер Юнайтед, 10-я минута. 1:0

❗️ ГОЛ! Фернандеш забил в ворота Реала Сосьедад, 16-я минута, 1:1

❗️ ГОЛ! Фернандеш забил в ворота Реала Сосьедад, 50-я минута, 2:1

По теме:
Два гола и два ассиста Микаутадзе. Лион разгромил ФКСБ в 1/8 финала ЛЕ
Тоттенхэм одолел АЗ Алкмаар и прошел в 1/4 финала Лиги Европы
Лидер Манчестер Юнайтед установил рекорд Лиги Европы
Манчестер Юнайтед Лига Европы Бруну Фернандеш Реал Сосьедад Микель Оярсабаль видео голов и обзор Манчестер Юнайтед - Реал Сосьедад
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
Футбол | 13 марта 2025, 07:50 4
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»

Немецкий тренер высоко оценил Лионеля Месси

Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Теннис | 13 марта 2025, 19:40 15
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс

Четвертьфинальный матч состоится 13 марта и начнется ориентировочно в 22:00 по Киеву

А где Свентек? Объявлены составы Польши и Швейцарии на матчи с Украиной
Теннис | 13.03.2025, 17:39
А где Свентек? Объявлены составы Польши и Швейцарии на матчи с Украиной
А где Свентек? Объявлены составы Польши и Швейцарии на матчи с Украиной
Челси снова одолел Копенгаген и вышел в четвертьфинал Лиги конференций
Футбол | 13.03.2025, 23:55
Челси снова одолел Копенгаген и вышел в четвертьфинал Лиги конференций
Челси снова одолел Копенгаген и вышел в четвертьфинал Лиги конференций
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он более искусный боксер, чем Мейвезер и Пакьяо»
Бокс | 13.03.2025, 08:26
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он более искусный боксер, чем Мейвезер и Пакьяо»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он более искусный боксер, чем Мейвезер и Пакьяо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара
Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара
12.03.2025, 06:23 3
Футбол
Ямал и Рафинья требуют срочного трансфера. Придется потратиться
Ямал и Рафинья требуют срочного трансфера. Придется потратиться
12.03.2025, 12:16 7
Футбол
«Удачи». Турки Аль-Шейх отреагировал на реванш Усика и Дюбуа
«Удачи». Турки Аль-Шейх отреагировал на реванш Усика и Дюбуа
12.03.2025, 18:06
Бокс
Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары
Итоги 1/8 финала Лиги чемпионов. Определены все четвертьфинальные пары
13.03.2025, 07:23 2
Футбол
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
12.03.2025, 09:00 3
Бокс
Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
Разгромный камбек. Свитолина одолела 4-ю ракетку на турнире в Индиан-Уэллс
12.03.2025, 04:35 10
Теннис
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
ВИДЕО. Зинченко забил супергол за Арсенал в матче Лиги чемпионов против ПСВ
12.03.2025, 22:11 7
Футбол
Чемпион мира: «Я хочу, чтобы этот украинец провел последний бой со мной»
Чемпион мира: «Я хочу, чтобы этот украинец провел последний бой со мной»
12.03.2025, 07:50 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем