Главный тренер Челси нацелился на Лигу конференций
Энцо Мареска сообщил о планах лондонского клуба
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил, что клуб намерен выиграть Лигу конференций.
«Важно было выйти в четвертьфинал. Какой наш следующий шаг? Конечно же, полуфинал. Мы заслужили на большее.
Мы смогли победить соперника, поскольку играли лучше.
«Челси» всегда выигрывал трофеи в прошлом. Мы должны сделать все возможное, чтобы одержать победу в этом сезоне.
Мы обязаны подарить фанатам клуба титул. Они этого заслужили», – прокомментировал Мареска.
«Челси» победил «Копенгаген» в матче 1/8 финала Лиги конференций.
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