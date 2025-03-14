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Лига конференций
14 марта 2025, 03:37 | Обновлено 14 марта 2025, 03:41
59
0

Главный тренер Челси нацелился на Лигу конференций

Энцо Мареска сообщил о планах лондонского клуба

14 марта 2025, 03:37 | Обновлено 14 марта 2025, 03:41
59
0
Главный тренер Челси нацелился на Лигу конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил, что клуб намерен выиграть Лигу конференций.

«Важно было выйти в четвертьфинал. Какой наш следующий шаг? Конечно же, полуфинал. Мы заслужили на большее.

Мы смогли победить соперника, поскольку играли лучше.

«Челси» всегда выигрывал трофеи в прошлом. Мы должны сделать все возможное, чтобы одержать победу в этом сезоне.

Мы обязаны подарить фанатам клуба титул. Они этого заслужили», – прокомментировал Мареска.

«Челси» победил «Копенгаген» в матче 1/8 финала Лиги конференций.

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Копенгаген Челси Лига конференций Энцо Мареска
Александр Сильченко Источник: BBC
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