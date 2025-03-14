Главный тренер Челси нацелился на Лигу конференций

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил, что клуб намерен выиграть Лигу конференций.

«Важно было выйти в четвертьфинал. Какой наш следующий шаг? Конечно же, полуфинал. Мы заслужили на большее.

Мы смогли победить соперника, поскольку играли лучше.

«Челси» всегда выигрывал трофеи в прошлом. Мы должны сделать все возможное, чтобы одержать победу в этом сезоне.

Мы обязаны подарить фанатам клуба титул. Они этого заслужили», – прокомментировал Мареска.

«Челси» победил «Копенгаген» в матче 1/8 финала Лиги конференций.