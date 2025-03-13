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Лига конференций
Проходит дальше Челси
13.03.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 1 : 0
Копенгаген
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Лига конференций
13 марта 2025, 23:55 | Обновлено 13 марта 2025, 23:59
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Челси снова одолел Копенгаген и вышел в четвертьфинал Лиги конференций

Пенсионеры в ответном матче в Лондоне переиграли соперников со счетом 1:0

13 марта 2025, 23:55 | Обновлено 13 марта 2025, 23:59
140
0
Челси снова одолел Копенгаген и вышел в четвертьфинал Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine

13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги конференций 2024/25 между командами Челси и Копенгаген [первый поединок – 2:1].

Встреча прошла на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась минимальной победой пенсионеров 1:0.

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Единственный гол в матче забил Кирнан Дьюсбери-Холл на 55-й минуте.

Следующим соперником Челси будет либо Легия, либо Мольде.

Лига конференций 2024/25. 1/8 финала

Ответный матч, 13 марта

Челси (Англия) – Копенгаген (Дания) – 1:0 [первый поединок – 2:1]

Гол: Дьюсбери-Холл, 55

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Кирнан Дьюсбери-Холл Челси Копенгаген Лига конференций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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