Челси снова одолел Копенгаген и вышел в четвертьфинал Лиги конференций
Пенсионеры в ответном матче в Лондоне переиграли соперников со счетом 1:0
13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги конференций 2024/25 между командами Челси и Копенгаген [первый поединок – 2:1].
Встреча прошла на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась минимальной победой пенсионеров 1:0.
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Единственный гол в матче забил Кирнан Дьюсбери-Холл на 55-й минуте.
Следующим соперником Челси будет либо Легия, либо Мольде.
Лига конференций 2024/25. 1/8 финала
Ответный матч, 13 марта
Челси (Англия) – Копенгаген (Дания) – 1:0 [первый поединок – 2:1]
Гол: Дьюсбери-Холл, 55
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