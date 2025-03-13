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Лига конференций
Челси
13.03.2025 22:00 - : -
Копенгаген
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Лига конференций
13 марта 2025, 06:20 | Обновлено 13 марта 2025, 06:23
104
0

Челси – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч

Ответный поединок 1/8 финала Лиги конференций состоится 13 марта в 22:00 по Киеву

13 марта 2025, 06:20 | Обновлено 13 марта 2025, 06:23
104
0
Челси – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч
Getty Images/Global Images Ukraine

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13 марта в рамках плей-офф Лиги конференций свой ответный матч 1/8 финала проведут Челси и Копенгаген. Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

Челси

Лондонцы являются одними из главных претендентов на победу в этом турнире, даже до его начала. Конечно, у Челси мощный состав сильная финансовая поддержка, их место явно не в третьем по силе еврокубке. Пока «аристократы» в этом турнире не напрягались, выиграв все шесть матчей на Этапе Лиги, забивая в среднем больше четырех мячей за матч.

Перед домашней ответной игрой у Челси уже есть преимущество, для прохода в следующий круг достаточно не проиграть. Копенгаген опытный еврокубковый боец, к которому стоит отнестись серьезно.

На внутренней арене клуб, несмотря на все насмешки, подопечные Энцо Марески идут четвертыми, хотя конкуренция здесь плотная, удержаться в первом квартете не будет просто. В последнем туре удалось обыграть дома Лестер со счетом 1:0.

Семь игроков точно не помогут партнерам, а еще трое под вопросом, среди них Палмер, его отсутствие может стать главной потерей. Но у Челси большая обойма игроков, точно есть кому играть.

Копенгаген

Датский гранд вышел в плей-офф Лиги конференций только с 18 места, поэтому пришлось играть в 1/16 финала, где Копенгаген уступил дома Хаденхайму – 1:2, потом с таким же счетом обыграл соперника в гостях, после чего забили победный мяч в овертайме.

В последнем туре датского чемпионата команда принимала дома Сеннерйоск, Копенгаген владел преимуществом, но выиграть так и не сумел – 1:1. Упомянутая осечка стоила лидерства, теперь клуб идет вторым, отставание от первого места одно очко.

Предстоящую важную битву пропустят сразу восемь игроков, хотя даже при всех здоровых футболистах, пройти Челси было бы невероятно сложно.

Личные встречи

Хоть команды и забили три мяча на двоих в первом матче, игра была скучной, всего 10 ударов по воротам в сумме, из них четыре в створ. При ограниченном количестве опасных моментов, Челси выиграл на выезде 2:1.

Прогноз

Не сложно догадаться, что Челси в этой паре большой фаворит, даже при том условии, что хозяевам не обязательно выигрывать предстоящий матч.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Челси – 1,36, ничья – 5,06, победа Копенгагена – 7,87. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Хозяева должны контролировать ход встречи, думаю, есть смысл рискнуть, взяв ставку победу Челси с форой -1,5 гола за 2,06.

Прогноз Sport.ua
Челси
13 марта 2025 -
22:00
Копенгаген
Фора Челси (-1.5) 2.06 Сделать ставку
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Челси Копенгаген Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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