В четверг, 13 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Копенгаген».

Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Первая игра закончилась со счетом .

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Челси – Копенгаген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция