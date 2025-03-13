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Лига конференций
Челси
13.03.2025 22:00 - : -
Копенгаген
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
13 марта 2025, 12:21 | Обновлено 13 марта 2025, 12:22
5
0

Челси – Копенгаген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 13 марта в 22:00 по Киеву

13 марта 2025, 12:21 | Обновлено 13 марта 2025, 12:22
5
0
Челси – Копенгаген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 13 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Копенгаген».

Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Первая игра закончилась со счетом .

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Челси – Копенгаген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Челси – Копенгаген
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Трансляция матча В эфире

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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