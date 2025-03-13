13.03.2025 22:00 - : -
Лига конференций13 марта 2025, 12:21 | Обновлено 13 марта 2025, 12:22
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Челси – Копенгаген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 13 марта в 22:00 по Киеву
13 марта 2025, 12:21 | Обновлено 13 марта 2025, 12:22
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В четверг, 13 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Конференций 2024/25 между командами «Челси» и «Копенгаген».
Матч пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж», который находится в Лондоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени. Первая игра закончилась со счетом .
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Челси – Копенгаген. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Челси – КопенгагенСмотреть трансляцию
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