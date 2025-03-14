13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги конференций 2024/25 между командами Челси и Копенгаген [первый поединок – 2:1].

Встреча прошла на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась минимальной победой пенсионеров 1:0.

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Единственный гол в матче забил Кирнан Дьюсбери-Холл на 55-й минуте.

Лига конференций 2024/25. 1/8 финала

Ответный матч, 13 марта

Челси (Англия) – Копенгаген (Дания) – 1:0 [первый поединок – 2:1]

Гол: Дьюсбери-Холл, 55

Видеообзор матча