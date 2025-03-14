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13.03.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 1 : 0
Копенгаген
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Лига конференций
14 марта 2025, 00:55 |
101
0

Челси – Копенгаген – 1:0. Кто забил за пенсионеров? Видео гола, обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги конференций

14 марта 2025, 00:55 |
101
0
Челси – Копенгаген – 1:0. Кто забил за пенсионеров? Видео гола, обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги конференций 2024/25 между командами Челси и Копенгаген [первый поединок – 2:1].

Встреча прошла на стадионе Стэмфорд Бридж в Лондоне. Игра завершилась минимальной победой пенсионеров 1:0.

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Единственный гол в матче забил Кирнан Дьюсбери-Холл на 55-й минуте.

Лига конференций 2024/25. 1/8 финала

Ответный матч, 13 марта

Челси (Англия) – Копенгаген (Дания) – 1:0 [первый поединок – 2:1]

Гол: Дьюсбери-Холл, 55

Видеообзор матча

События матча

55’
ГОЛ ! Мяч забил Кирман Дьюсбери-Холл (Челси).
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Копенгаген Челси Лига конференций Кирнан Дьюсбери-Холл видео голов и обзор
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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