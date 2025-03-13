Алиссон Сантана – новый талант Шахтера, за которым следили многие клубы АПЛ

10 марта «Шахтер» официально отрапортовал о подписании очередного бразильского легионера – на этот раз новобранцем «горняков» стал 19-летний правый вингер Алиссон Сантана из «Атлетико Минейро». Контракт с южноамериканцем оформлен на пять лет. Что касается трансферной суммы, то здесь официальной информации нет, а неофициальные данные разнятся. Некоторые инсайдеры писали о 12 миллионах евро, которые за счет бонусов могут вырасти до 14 миллионов. Другие настаивают на том, что «Шахтер» сразу заплатит 14 миллионов, а впоследствии может добавить к ним еще 2 миллиона в виде бонусов, из-за чего общая сумма сделки вырастет до 16 миллионов евро. Плюс ко всему есть информация, что для трансфера в «Шахтер» Алиссон Сантана отказался от части экономических прав на себя самого (в пользу «Атлетико Минейро»), которой владел (около 15-20%), что позволило клубам быстрее и эффективнее договариваться.

Как бы там ни было, а в чем никаких разногласий у инсайдеров не возникает, так это в том, что Алиссон Сантана – весьма интересный и перспективный исполнитель, который просто был обязан оказаться в Европе. Но не будем слишком забегать вперед, и вначале вкратце поговорим о карьере новобранца «горняков» в «Атлетико Минейро»…

Алиссон Сантана родился 21 сентября 2005 года в семье со скромным достатком из города Кашуэйринья, который расположен на самом юге Бразилии и имеет население в 130 тысяч жителей. Несмотря на то, что родной населенный пункт вингера расположен неподалеку от Порту-Алегри, футбольная карьера Алиссона, к удивлению многих, вовсе не оказалась связана с местными «Интернасьоналом» или «Гремио». Это произошло благодаря работе Адриано Мартинса – одного из селекционеров «Атлетико Минейро», который в то время активно мониторил юношеские турниры в южной части страны, и присмотрел Алиссона в качестве приоритетного варианта по усилению академии «петушков».

В 2019 году Алиссон Сантана оказался в академии «Атлетико Минейро», однако дебютировать на юношеском уровне за этот клуб из-за пандемии Covid-19 и наложенных ограничений на молодежные турниры сумел лишь в 2021-м. Уже на следующий год Алиссон сумел стать ключевым футболистом стартового состава «Атлетико Минейро» U-17, а еще с пятью забитыми мячами оказался лучшим бомбардиром Кубка Бразилии в этой возрастной категории. Всего же за тот год вингер отличился 16 голами и стал вторым лучшим голеадором в стране в своей возрастной категории, что помогло ему получить первый профессиональный контракт от клуба.

ФК Атлетико Минейро. Алиссон Сантана с одним из юношеских трофеев

В сезоне-2023 Алиссон был повышен до команды U-20 и принял участие в розыгрыше Копиньи – молодежного Кубка Сан-Паулу, где провел четыре матча и отличился двумя результативными передачами. Он также сыграл два матча за сборную Бразилии U-20 и пять поединков за первую команду «Атлетико Минейро» в бразильской Серии А, где получил возможность от легендарного коуча Луиса Фелипе Сколари дебютировать 8 июля 2023 года в поединке против «Коринтианса» (0:1).

А 5 апреля 2024 года Алиссон в возрасте 18 лет 6 месяцев и 15 дней дебютировал в Кубке Либертадорес – самом престижном клубном турнире Южной Америки. Причем не просто дебютировал, а вышел в стартовом составе «петушков» на выездной матч против «Каракаса» (4:1). Это позволило вингеру переписать рекорд клуба и стать самым молодым футболистом в истории «Атлетико Минейро» в розыгрышах Кубка Либертадорес среди тех, кто выходил на поле со старта.

Неудивительно, что столь ранний старт в профессиональном футболе привлек внимание к Алиссону со стороны скаутов топовых клубов Европы. В какой-то момент «Атлетико Минейро» и вовсе мог потерять своего таланта практически бесплатно, однако в клубе вовремя «включились» и благодаря активной работе тогдашнего исполнительного директора «петушков» Родригу Каэтано, который ныне является координатором в национальной сборной Бразилии, с молодым вундеркиндом удалось продлить контракт со сроком действия до 31 декабря 2027 года и клаусулой в 60 миллионов евро.

А весной минувшего года в бразильских, британских и европейских СМИ хватало новостей об интересе к Алиссону Сантане со стороны ряда клубов из топ-лиг. В частности, особенный интерес вингер вызывал у представителей английской Премьер-лиги. Назывались даже конкретные клубы – «Арсенал», «Эвертон», «Ньюкасл» и «Фулхэм». Причем «ириски» даже вступили в торги с «петушками» и делали конкретное трансферное предложение, однако потерпели неудачу, равно как и еще два представителя европейских чемпионатов – немецкий «Байер» и нидерландский ПСВ.

Уже в начале 2025-го активный интерес к Алиссону проявил другой представитель АПЛ – «Лестер». Английский клуб в процессе торгов довел свое предложение до суммы в 12 миллионов евро, но нервы руководства «Атлетико Минейро» выдержали, и спустя месяц с небольшим бразильцы получили более выгодный оффер из Украины, куда сам Алиссон согласился отправиться после консультаций с рядом соотечественников.

Что способен дать «Шахтеру» Алиссон Сантана прямо сейчас? Вряд ли от бразильца стоит ожидать искрометного футбола с первых же матчей. Все-таки даже на взрослом уровне в «Атлетико Минейро», где вингеру было все знакомо и понятно, он не блистал в плане результативности, потому не стоит ждать и в УПЛ, что Алиссон выйдет и начнет класть голы «пачками», а ассисты – «штабелями».

Очевидно, что трансфер Алиссона Сантаны – это своего рода инвестиция в будущее со стороны руководства «Шахтера». После ухода из команды Александра Зубкова на правом фланге атаки «горняков» остались фактически только Марьян Швед и Педриньо – два игрока, находящихся в расцвете сил, однако пока неспособных реально претендовать на статус лидера команды. Задачей Алиссона в оставшихся матчах сезона-2024/25 в УПЛ будет как можно скорее адаптироваться к жизни и выступлениям в Украине, оставаясь за спинами более опытных коллег. Собственно говоря, Швед и Педриньо должны будут стать для новичка «горняков» теми самыми «раздражителями», которые заставят Алиссона прогрессировать и доказывать свою состоятельность.

Если говорить о своего рода эталоне правого атакующего хавбека, коим для «Шахтера» в последние годы являлся Александр Зубков (ныне уже игрок «Трабзонспора»), то здесь можно констатировать, что с точки зрения результативности Алиссон – это явно не сиюминутная и равноценная замена. Это становится очевидным при сравнительном анализе статистики обоих футболистов. Если Алиссон за 1004 минуты игрового времени в минувшем сезоне бразильской Серии А отличился только одним результативным действием, то в активе Зубкова за 792 минуты в УПЛ-2024/25 оказалось их аж десять!

С другой стороны, стоит отмечать, что в плане игры через пас Алиссон в чемпионате Бразилии, который ныне является куда более сильным и конкурентным турниром, нежели отечественная Премьер-лига, демонстрировал вполне сопоставимые с «зубковскими» показатели. А в плане единоборств и – что особенно выделяется – обводок так и вовсе мог бы дать фору украинцу. По среднематчевому показателю обводок (8,16) Алиссон Сантана и вовсе вошел в топ-5 бразильской Серии А сезона-2024, пропустив вперед только Эстевао из «Палмейраса» (11,04), Уэсли из «Коринтианса» (9,01), Густаво Нунеса из «Гремио» (8,21) и Феррейринью из «Сан-Паулу» (8,18). Говоря проще: в «Шахтер» перешел один из лучших дриблеров современного бразильского футбола, по крайней мере, по меркам их национального чемпионата.

Что же касается результативности, то здесь стоит особо отмечать игровую стилистику Алиссона. В сравнении с Зубковым, бразилец все-таки менее заточенный непосредственно на завершение исполнитель. Это проявляется и в количестве ударов по воротам у обоих этих игроков, и при сравнении тепловых карт футболистов…

На графике выше четко прослеживается, что Зубков, выступая за «Шахтер», куда больше предпочитал смещаться в центр и стремился входить в штрафную, в то время как для Алиссона Сантаны более характерны движения вдоль боковой линии, вплоть до района углового флажка, откуда бразилец пытается либо делать навесы в штрафную, либо отыгрывать назад на партнеров, предварительно стягивая на себя несколько соперников.

Кроме того, нельзя не отмечать, что Алиссон куда чаще, чем Зубков в «Шахтере», в играх за «Атлетико Минейро» опускался вниз – практически аж до позиции фулбека. Атаковать со своей половины поля при помощи скорости и техники у бразильца просто получается куда лучше и интереснее, нежели у Зубкова, делающего куда больший акцент на физической борьбе и финтах, но не имеющего большого потенциала стартовой скорости. Этот аспект может оказаться достаточно интересной опцией для тренерского штаба «Шахтера», так как взаимодействие с номинальным правым фулбеком команды (Винисиусом Тобиасом или Ефимом Коноплей) у Алиссона, вероятно, должно оказаться даже более эффективным, нежели у Зубкова ранее или у Педриньо/Шведа сейчас. Здесь речь и о ситуативном обмене позициями, и о забеганиях по флангу, когда смещаться в полуфланг может уже не вингер, а фулбек.

Впрочем, говоря объективно, скорее всего, селекционерам и руководству «Шахтера» понравилось то, насколько зрелищный футбол может демонстрировать Алиссон. Это действительно многогранный дриблер с хорошей скоростью, способный своим присутствием украсить любой чемпионат. Например, на проходившем в январе-феврале нынешнего года чемпионате Южной Америки U-20 (где Бразилия взяла «золото») нынешний новичок «горняков» занял третье место по среднематчевому показателю финтов (8,43), совсем чуть-чуть уступив лидеру (колумбийцу Джону Монтаньо, делавшему в среднем по 8,86 обводок за матч).

А еще: Алиссон Сантана – это вовсе не типичный бразильский вингер для «Шахтера» последних лет. Речь о том, что это вовсе не невысокий щуплый парнишка аля Невертон или Бернард, а хорошо физически сложенный исполнитель, рост которого – 183 сантиметра. Для УПЛ, где игроку атаки желательно уметь не только быстро бежать и хорошо финтить, но еще и противодействовать физически мощным оппонентам, это имеет колоссальное значение. Другой вопрос – насколько ментально Алиссон Сантана окажется готовым к новому чемпионату, равно как и к жизни в стране, где уже четвертый год идет полномасштабная война. Да и оправдывать колоссальные, как по меркам современного украинского клубного футбола, инвестиции в свой трансфер от него, очевидно, потребуют довольно скоро. Если уж не в клубе, так извне точно – эксперты, журналисты, болельщики…