ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер усилился бразильцем Алиссоном

19-летний бразильский вингер Алиссон Сантана перешел в донецкий «Шахтер» из бразильского «Атлетико Минейро».

Об этом официально сообщили на сайте «горняков». Контракт подписан на 5 лет.

Алиссон Сантана – воспитанник футбольной академии «Атлетико Минейро». В 2022 году он подписал свой первый профессиональный контракт с клубом.

В 2023 году дебютировал за главную команду в Серии A в матче против «Коринтианса».

Всего за «Атлетико» сыграл 44 матча и забил 4 гола.

Также провел восемь матчей за молодежную сборную Бразилии, с которой стал чемпионом молодежного чемпионата Южной Америки 2025 года.

Ранее, Алиссон Сантана сам подтвердил, что переходит в донецкий «Шахтер».

Также стало известно, сколько «Шахтер» готов заплатить за бразильского футболиста.