ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер усилился бразильцем Алиссоном
Игрок перешел к «горнякам» из «Атлетико Минейро»
19-летний бразильский вингер Алиссон Сантана перешел в донецкий «Шахтер» из бразильского «Атлетико Минейро».
Об этом официально сообщили на сайте «горняков». Контракт подписан на 5 лет.
Алиссон Сантана – воспитанник футбольной академии «Атлетико Минейро». В 2022 году он подписал свой первый профессиональный контракт с клубом.
В 2023 году дебютировал за главную команду в Серии A в матче против «Коринтианса».
Всего за «Атлетико» сыграл 44 матча и забил 4 гола.
Также провел восемь матчей за молодежную сборную Бразилии, с которой стал чемпионом молодежного чемпионата Южной Америки 2025 года.
Ранее, Алиссон Сантана сам подтвердил, что переходит в донецкий «Шахтер».
Также стало известно, сколько «Шахтер» готов заплатить за бразильского футболиста.
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