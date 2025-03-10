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Украина. Премьер лига
10 марта 2025, 16:01 | Обновлено 10 марта 2025, 16:32
1921
2

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер усилился бразильцем Алиссоном

Игрок перешел к «горнякам» из «Атлетико Минейро»

10 марта 2025, 16:01 | Обновлено 10 марта 2025, 16:32
1921
2
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер усилился бразильцем Алиссоном
ФК Шахтер. Алиссон Сантана

19-летний бразильский вингер Алиссон Сантана перешел в донецкий «Шахтер» из бразильского «Атлетико Минейро».

Об этом официально сообщили на сайте «горняков». Контракт подписан на 5 лет.

Алиссон Сантана – воспитанник футбольной академии «Атлетико Минейро». В 2022 году он подписал свой первый профессиональный контракт с клубом.

В 2023 году дебютировал за главную команду в Серии A в матче против «Коринтианса».

Всего за «Атлетико» сыграл 44 матча и забил 4 гола.

Также провел восемь матчей за молодежную сборную Бразилии, с которой стал чемпионом молодежного чемпионата Южной Америки 2025 года.

Ранее, Алиссон Сантана сам подтвердил, что переходит в донецкий «Шахтер».

Также стало известно, сколько «Шахтер» готов заплатить за бразильского футболиста.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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VovanSidorovi4
Каких-то детей скупают
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