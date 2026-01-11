Клуб УПЛ готов сняться с чемпионата. Это произойдет по одной причине
«Рух» не будет играть в Первой лиге, если понизится в классе
Известный клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование.
По информации источника, львовский «Рух» может потерять профессиональный статус. Команда будет готова к таким шагам, если вылетит по результатам текущего сезона в Первую лигу. В такой ситуации львовяне снимутся с турнира.
В настоящее время «Рух» идет на десятом месте в турнирной таблице УПЛ. Команда неудачно начала сезон, но до зимней паузы выиграла четыре матча подряд и в общей сложности имеет 19 очков.
Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник Таллес Бренер близок к возвращению в Украинскую Премьер-лигу.
