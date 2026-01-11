Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клуб УПЛ готов сняться с чемпионата. Это произойдет по одной причине
Украина. Премьер лига
11 января 2026, 23:45
Клуб УПЛ готов сняться с чемпионата. Это произойдет по одной причине

«Рух» не будет играть в Первой лиге, если понизится в классе

11 января 2026, 23:45 |
Comments
Клуб УПЛ готов сняться с чемпионата. Это произойдет по одной причине
ФК Рух

Известный клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование.

По информации источника, львовский «Рух» может потерять профессиональный статус. Команда будет готова к таким шагам, если вылетит по результатам текущего сезона в Первую лигу. В такой ситуации львовяне снимутся с турнира.

В настоящее время «Рух» идет на десятом месте в турнирной таблице УПЛ. Команда неудачно начала сезон, но до зимней паузы выиграла четыре матча подряд и в общей сложности имеет 19 очков.

Ранее сообщалось, что бразильский полузащитник Таллес Бренер близок к возвращению в Украинскую Премьер-лигу.

чемпионат Украины по футболу снятие с чемпионата Украинская Премьер-лига ликвидация Григорий Козловский Рух Львов
Дмитрий Олийченко Источник: Камон, Плей!
