Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Хаби Алонсо объяснил поражение Реала от Барселоны в финале Суперкубка
Испания
11 января 2026, 23:44
Хаби Алонсо объяснил поражение Реала от Барселоны в финале Суперкубка

Каталонцы обыграли «бланкос» – 3:2

Хаби Алонсо объяснил поражение Реала от Барселоны в финале Суперкубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Главный тренер Хаби Алонсо признал, что «Реал» остался разочарованным после поражения от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании (2:3), однако подчеркнул необходимость быстро двигаться дальше.

«Как нам восстановиться? Мы должны как можно быстрее перевернуть эту страницу. Это всего лишь матч, это всего лишь турнир – и наименее важный из тех, в которых мы участвуем. Нужно смотреть вперед и вернуть людям и команде моральный дух.

Чувства смешанные. Мы разочарованы. Мы боролись до самого конца.

Командные усилия были огромными. Мы знали, что придется много терпеть без мяча. У нас было несколько хороших контратак, мы были близки. После счета 2:3 я был уверен, что у нас будет шанс сравнять – и у нас он был, но нам не хватило точности», — сказал Алонсо.

Дмитрий Олийченко
