13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «АЗ» Алкмаар.

Первый поединок завершился победой нидерландской команды со счетом 1:0.

Подопечные Ангелоса Постекоглу еще в первом тайме отыграли один гол благодаря усилиям Вильсона Одобера. В начале второго тайма Джеймс Мэддисон удвоил преимущество.

Тен Копмейнерс вернул «АЗ» в игру на 63-й минуте, но Одобер на 74-й минуте снова обеспечил комфортное преимущество для «шпор».

В 1/4 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» встретится с «Айнтрахтом».

Лига Европы. 1/8 финала. 13 березня

Тоттенхэм (Англия) – АЗ Аклмаар (Нидерланды) – 3:1

Голы: Одобер, 26, 74, Мэддисон, 48 - Копмейнерс, 63

Видео голов и обзор матча

Відео голів та огляд матчу