Тоттенхэм – АЗ Алкмар – 3:1. По плану шпор. Видео голов и обзор матча
Англичане идут дальше
13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «АЗ» Алкмаар.
Первый поединок завершился победой нидерландской команды со счетом 1:0.
Подопечные Ангелоса Постекоглу еще в первом тайме отыграли один гол благодаря усилиям Вильсона Одобера. В начале второго тайма Джеймс Мэддисон удвоил преимущество.
Тен Копмейнерс вернул «АЗ» в игру на 63-й минуте, но Одобер на 74-й минуте снова обеспечил комфортное преимущество для «шпор».
В 1/4 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» встретится с «Айнтрахтом».
Лига Европы. 1/8 финала. 13 березня
Тоттенхэм (Англия) – АЗ Аклмаар (Нидерланды) – 3:1
Голы: Одобер, 26, 74, Мэддисон, 48 - Копмейнерс, 63
Видео голов и обзор матча
Відео голів та огляд матчу
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