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Лига Европы
Проходит дальше Тоттенхэм
13.03.2025 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 0:1 3 : 1
АЗ Алкмаар
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
14 марта 2025, 02:22 | Обновлено 14 марта 2025, 02:29
32
0

Тоттенхэм – АЗ Алкмар – 3:1. По плану шпор. Видео голов и обзор матча

Англичане идут дальше

14 марта 2025, 02:22 | Обновлено 14 марта 2025, 02:29
32
0
Тоттенхэм – АЗ Алкмар – 3:1. По плану шпор. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

13 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Тоттенхэмом» и «АЗ» Алкмаар.

Первый поединок завершился победой нидерландской команды со счетом 1:0.

Подопечные Ангелоса Постекоглу еще в первом тайме отыграли один гол благодаря усилиям Вильсона Одобера. В начале второго тайма Джеймс Мэддисон удвоил преимущество.

Тен Копмейнерс вернул «АЗ» в игру на 63-й минуте, но Одобер на 74-й минуте снова обеспечил комфортное преимущество для «шпор».

В 1/4 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» встретится с «Айнтрахтом».

Лига Европы. 1/8 финала. 13 березня

Тоттенхэм (Англия) – АЗ Аклмаар (Нидерланды) – 3:1

Голы: Одобер, 26, 74, Мэддисон, 48 - Копмейнерс, 63

Видео голов и обзор матча

Відео голів та огляд матчу

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Вильсон Одобер Тоттенхэм Лига Европы АЗ Алкмаар Джеймс Мэддисон видео голов и обзор Тен Копмейнерс
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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