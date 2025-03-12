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  4. Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
Англия
12 марта 2025, 23:18 | Обновлено 12 марта 2025, 23:47
2370
3

Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»

Немецкий тренер высоко оценил Лионеля Месси

12 марта 2025, 23:18 | Обновлено 12 марта 2025, 23:47
2370
3
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Известный немецкий тренер Юрген Клопп назвал лучшего футболиста, которого он когда-либо видел на поле.

«То, как Лионель Месси играет в футбол в своем возрасте... Его игра может дать нам представление о том, как долго игроки могут продолжать соревноваться на самом высоком уровне. Это также служит напоминанием о том, что мы не должны спешить отправлять футболиста на пенсию. Приятно наблюдать за ним», – сказал Клопп.

Ранее известный бразильский футболист Неймар рассказал, кто должен называться «королем футбола» вместо Лионеля Месси.

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Юрген Клопп Лионель Месси
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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Dysear
пам'ятаю коли він розповідав що у нього в телефоні лиш одне селфі, і воно з Мессі. Дуже класний тренер, недочекаюся його повернення у футбол 
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0
PullBen
У найкращих тренерів Мессі завжди на першому місці. Так би сказати експерти бачуть найкращого здалеку, найкращий гравець в історії
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0
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