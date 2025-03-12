Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
Немецкий тренер высоко оценил Лионеля Месси
Известный немецкий тренер Юрген Клопп назвал лучшего футболиста, которого он когда-либо видел на поле.
«То, как Лионель Месси играет в футбол в своем возрасте... Его игра может дать нам представление о том, как долго игроки могут продолжать соревноваться на самом высоком уровне. Это также служит напоминанием о том, что мы не должны спешить отправлять футболиста на пенсию. Приятно наблюдать за ним», – сказал Клопп.
Ранее известный бразильский футболист Неймар рассказал, кто должен называться «королем футбола» вместо Лионеля Месси.
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