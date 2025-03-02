Неймар рассказал, кто должен называться «королем футбола» вместо Месси
Бразилец считает лучшим футболистом в истории Пеле
Звездный бразильский вингер Неймар рассказал, кто является лучшим футболистом всех времен. Неймар выделил легендарного нападающего Пеле – трехкратного чемпиона мира.
«Дело не в том, что я не хотел бы быть королем, просто уже есть король... Пеле – лучший футболист в истории», – сказал Неймар.
Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.
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