Неймар рассказал, кто должен называться «королем футбола» вместо Месси

Звездный бразильский вингер Неймар рассказал, кто является лучшим футболистом всех времен. Неймар выделил легендарного нападающего Пеле – трехкратного чемпиона мира.

«Дело не в том, что я не хотел бы быть королем, просто уже есть король... Пеле – лучший футболист в истории», – сказал Неймар.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.