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02 марта 2025, 00:38 |
222
0

Неймар рассказал, кто должен называться «королем футбола» вместо Месси

Бразилец считает лучшим футболистом в истории Пеле

02 марта 2025, 00:38 |
222
0
Неймар рассказал, кто должен называться «королем футбола» вместо Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Звездный бразильский вингер Неймар рассказал, кто является лучшим футболистом всех времен. Неймар выделил легендарного нападающего Пеле – трехкратного чемпиона мира.

«Дело не в том, что я не хотел бы быть королем, просто уже есть король... Пеле – лучший футболист в истории», – сказал Неймар.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Неймар Лионель Месси Пеле
Дмитрий Олейник Источник: YouTube
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