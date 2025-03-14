13 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы встречались «Лацио» и «Виктория» Пльзень.

Чешская команда уступила на своем поле со счетом 1:2.

Поскольку «Виктории» было нечего терять, ее игроки бросили все силы, чтобы зацепиться за победу.

Счет открыли именно чехи – на 52-й минуте Павел Шульц отметился результативным ударом.

Команда была очень близка к переводу матча в экстра-таймы, но на 77-й минуте Алессио Романьоли спас «Лацио» от овертайма.

Лига Европы. 1/8 финала. 13 марта

Лацио (Италия) – Виктория (Чехия) – 1:1 (Первый матч: 2:1)

Голы: Романьоли, 77, – Шульц, 52

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