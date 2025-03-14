Лацио – Виктория – 1:1. Романьоли спас. Видео голов и обзор матча
Чехи дали настоящий бой итальянцам
13 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы встречались «Лацио» и «Виктория» Пльзень.
Чешская команда уступила на своем поле со счетом 1:2.
Поскольку «Виктории» было нечего терять, ее игроки бросили все силы, чтобы зацепиться за победу.
Счет открыли именно чехи – на 52-й минуте Павел Шульц отметился результативным ударом.
Команда была очень близка к переводу матча в экстра-таймы, но на 77-й минуте Алессио Романьоли спас «Лацио» от овертайма.
Лига Европы. 1/8 финала. 13 марта
Лацио (Италия) – Виктория (Чехия) – 1:1 (Первый матч: 2:1)
Голы: Романьоли, 77, – Шульц, 52
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Убыточный бизнес?
12 марта Александр отличился за канониров в ответной игре против нидерландцев