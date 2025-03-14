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13.03.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 1 : 1
Виктория Пльзень
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Лига Европы
14 марта 2025, 02:01 | Обновлено 14 марта 2025, 02:02
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0

Лацио – Виктория – 1:1. Романьоли спас. Видео голов и обзор матча

Чехи дали настоящий бой итальянцам

14 марта 2025, 02:01 | Обновлено 14 марта 2025, 02:02
9
0
Лацио – Виктория – 1:1. Романьоли спас. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

13 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы встречались «Лацио» и «Виктория» Пльзень.

Чешская команда уступила на своем поле со счетом 1:2.

Поскольку «Виктории» было нечего терять, ее игроки бросили все силы, чтобы зацепиться за победу.

Счет открыли именно чехи – на 52-й минуте Павел Шульц отметился результативным ударом.

Команда была очень близка к переводу матча в экстра-таймы, но на 77-й минуте Алессио Романьоли спас «Лацио» от овертайма.

Лига Европы. 1/8 финала. 13 марта

Лацио (Италия) – Виктория (Чехия) – 1:1 (Первый матч: 2:1)

Голы: Романьоли, 77, – Шульц, 52

Видео голов и обзор матча

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Хиль (Лацио).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Шульц (Виктория Пльзень).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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