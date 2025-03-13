Лацио сыграл вничью с Викторией Пльзень и прошел в 1/4 финала Лиги Европы

В четверг, 13 марта, походил ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Лацио» и «Викторией» Пльзень.

Встречу принимал Стадио Олимпико в Риме.

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Первая встреча закончилась победой итальянского коллектива со счетом 2:1.

Команды сыграли вничью со счетом 1:1. В составе хозяев голом отличился Алессио Романьоли, у чешского коллектива забил Павел Шульц.

«Лацио» с общим счетом 3:2 прошел в 1/4 финала лиги Европы, где встретится с «Атлетиком» Бильбао.

Лига Европы. 1/8 финала.

Лацио – Виктория Пльзень – 1:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Романьоли, 77 – Шульц, 52

Видеообзор матча:

Фото матча: