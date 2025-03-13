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Лига Европы
Проходит дальше Лацио
13.03.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:1 1 : 1
Виктория Пльзень
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Лига Европы
13 марта 2025, 22:24 | Обновлено 13 марта 2025, 22:39
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Лацио сыграл вничью с Викторией Пльзень и прошел в 1/4 финала Лиги Европы

Голы забивали Романьоли и Шульц

13 марта 2025, 22:24 | Обновлено 13 марта 2025, 22:39
99
0
Лацио сыграл вничью с Викторией Пльзень и прошел в 1/4 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Лацио

В четверг, 13 марта, походил ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Лацио» и «Викторией» Пльзень.

Встречу принимал Стадио Олимпико в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча закончилась победой итальянского коллектива со счетом 2:1.

Команды сыграли вничью со счетом 1:1. В составе хозяев голом отличился Алессио Романьоли, у чешского коллектива забил Павел Шульц.

«Лацио» с общим счетом 3:2 прошел в 1/4 финала лиги Европы, где встретится с «Атлетиком» Бильбао.

Лига Европы. 1/8 финала.

Лацио – Виктория Пльзень – 1:1 (первый матч – 2:1)

Голы: Романьоли, 77 – Шульц, 52

Видеообзор матча:

Фото матча:

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Патрик Хиль (Лацио).
52’
ГОЛ ! Мяч забил Павел Шульц (Виктория Пльзень).
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Лацио Виктория Пльзень Павел Шульц Лига Европы Алессио Романьоли
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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