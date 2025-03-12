Ямал и Рафинья требуют срочного трансфера. Придется потратиться

Вингеры каталонской «Барселоны» Ламин Ямал и Рафинья затребовали у руководства трансфер центрального нападающего, сообщает El Nacional.

По информации источника, Ламин и Рафинья хотели бы видеть нового нападающего в команде, который заменит Роберта Левандовски. После матча с «Бенфикой» два футболиста срочно затребовали трансфер нового страйкера. Руководство рассматривает кандидатуры Беньямина Шешко, Виктора Дьекереша и Александера Исака.

Очевидно, что летом придется потратиться на нового форварда.

Ранее сообщалось о том, что Ханс-Дитер Флик поставил крест на суперзвезде «Барселоны» после матча Лиги чемпионов.