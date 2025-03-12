Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ямал и Рафинья требуют срочного трансфера. Придется потратиться
Испания
12 марта 2025, 12:16 | Обновлено 12 марта 2025, 12:32
2162
2

Ямал и Рафинья требуют срочного трансфера. Придется потратиться

Вингерам каталонского гранда не нравится игра Роберта Левандовски

12 марта 2025, 12:16 | Обновлено 12 марта 2025, 12:32
2162
2
Ямал и Рафинья требуют срочного трансфера. Придется потратиться
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал и Рафинья

Вингеры каталонской «Барселоны» Ламин Ямал и Рафинья затребовали у руководства трансфер центрального нападающего, сообщает El Nacional.

По информации источника, Ламин и Рафинья хотели бы видеть нового нападающего в команде, который заменит Роберта Левандовски. После матча с «Бенфикой» два футболиста срочно затребовали трансфер нового страйкера. Руководство рассматривает кандидатуры Беньямина Шешко, Виктора Дьекереша и Александера Исака.

Очевидно, что летом придется потратиться на нового форварда.

Ранее сообщалось о том, что Ханс-Дитер Флик поставил крест на суперзвезде «Барселоны» после матча Лиги чемпионов.

По теме:
Звезды Барселоны наложили вето на трансфер одного из лучших игроков мира
ОФИЦИАЛЬНО. Кадровая чистка Ван Леувена. Металлист 1925 покинули 3 игрока
Трансферная бомба. Ливерпуль нацелен на своего звездного обидчика
Роберт Левандовски Ламин Ямал Рафинья Диас Барселона Барселона - Бенфика трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги Ханс-Дитер Флик Беньямин Шешко Виктор Дьекереш Александер Исак
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Футбол | 12 марта 2025, 00:47 36
Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ

Подопечные Арне Слота пропустили в дебюте матча, не забили и отвратительно били пенальти

ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты заключили контракт с 18-летним игроком Ботафого
Футбол | 12 марта 2025, 11:21 0
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты заключили контракт с 18-летним игроком Ботафого
ОФИЦИАЛЬНО. Карпаты заключили контракт с 18-летним игроком Ботафого

Фабиано Родригес Перейра продолжит карьеру в УПЛ

Марино ПУШИЧ: «Шахтер потерял шансы на титул УПЛ. Цель – второе место»
Футбол | 11.03.2025, 20:27
Марино ПУШИЧ: «Шахтер потерял шансы на титул УПЛ. Цель – второе место»
Марино ПУШИЧ: «Шахтер потерял шансы на титул УПЛ. Цель – второе место»
«Н****н не нужен». Леоненко прокомментировал стычку форвардов Динамо
Футбол | 12.03.2025, 10:49
«Н****н не нужен». Леоненко прокомментировал стычку форвардов Динамо
«Н****н не нужен». Леоненко прокомментировал стычку форвардов Динамо
Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара
Футбол | 12.03.2025, 09:12
Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара
Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
zzg77
Це слушно, він зовсім не підходить Барсі!
Ответить
0
MADRIDISTA
🤣
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«В этом плане я никто». Шевченко прокомментировал развод легенды Шахтера
«В этом плане я никто». Шевченко прокомментировал развод легенды Шахтера
10.03.2025, 12:46 1
Футбол
Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс
Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс
12.03.2025, 06:45 16
Теннис
Экс-игрок Динамо – о Суркисе: «Я не тому человеку пожал руку»
Экс-игрок Динамо – о Суркисе: «Я не тому человеку пожал руку»
10.03.2025, 09:57 9
Футбол
БРИЕДИС – о звезде бокса: «Он был пьян во время боя. Что они курят?»
БРИЕДИС – о звезде бокса: «Он был пьян во время боя. Что они курят?»
10.03.2025, 23:01
Бокс
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
Лунин накричал на легенду Реала в раздевалке. Что случилось?
10.03.2025, 08:24 9
Футбол
Обновился рейтинг WBC. Два украинца владеют титулами в супертяжелом весе
Обновился рейтинг WBC. Два украинца владеют титулами в супертяжелом весе
10.03.2025, 08:01
Бокс
Итальянская пресса: «Ошибки Довбика и Шомуродова могут иметь значения»
Итальянская пресса: «Ошибки Довбика и Шомуродова могут иметь значения»
10.03.2025, 12:19
Футбол
Бенчич в свое 28-летие наказала нейтральную 13-ю ракетку на Индиан-Уэллс
Бенчич в свое 28-летие наказала нейтральную 13-ю ракетку на Индиан-Уэллс
11.03.2025, 01:23 12
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем