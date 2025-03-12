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  4. Флик поставил крест на суперзвезде Барселоны после матча Лиги чемпионов
Испания
12 марта 2025, 11:25 |
1251
0

Флик поставил крест на суперзвезде Барселоны после матча Лиги чемпионов

Ханс-Дитер Флик разочарован игрой Рональда Араухо

12 марта 2025, 11:25 |
1251
0
Флик поставил крест на суперзвезде Барселоны после матча Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик поставил крест на уругвайском защитнике Рональде Араухо, сообщает El Nacional.

По информации источника, 26-летний футболист не соответствует требованиям 59-летнего специалиста по игре в обороне. Флик хочет видеть в стартовом составе пару защитников в виде Пау Кубарси и Иньиго Мартинеса.

После матча с «Бенфикой» было принято решение о том, что Араухо не будет выходить в стартовом составе в важнейших для «сине-гранатовых» матчах.

В текущем сезоне Рональд Араухо провел 11 матчей на клубном уровне, забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что Ханс-Дитер Флик прокомментировал матч с «Бенфикой».

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Рональд Араухо Ханс-Дитер Флик Пау Кубарси Иньиго Мартинес Ла Лига Барселона чемпионат Испании по футболу Лига чемпионов Барселона - Бенфика Бенфика
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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