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Лига чемпионов
12 марта 2025, 01:59 |
174
0

«Я очень рад за него». Комментарии Флика после матча с Бенфикой

Немецкий коуч дал несколько комментариев после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

12 марта 2025, 01:59 |
174
0
«Я очень рад за него». Комментарии Флика после матча с Бенфикой
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал ответный матч 1/8 финала лиги чемпионов, в котором его команда одолела «Бенфику» со счетом 3:1 (4:1 по сумме двух матчей):

«Я, конечно, счастлив. Думаю, мы оказали «Бенфике» большое уважение. Они играли очень хорошо, проделали огромную работу, это была сложная игра, но я думаю, что мы справились очень хорошо».

«Я очень рад за Ламина, он давно не забивал. Думаю, он тоже был очень счастлив, потому что это был очень важный гол».

«Я думаю, важно смотреть на четвертьфинал. Посмотреть, с кем мы будем играть, и это цель. Да, это сложно, но идея состоит в том, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что тренер Бенфики прокомментировал матч с «Барселоной».

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Даниил Кирияка Источник: Marca
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