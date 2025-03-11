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11.03.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 3 : 1
Бенфика
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Лига чемпионов
11 марта 2025, 22:20 | Обновлено 11 марта 2025, 22:25
2029
0

Барселона – Бенфика – 3:1. Как Рафинья и Ямал Трубину забили. Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

11 марта 2025, 22:20 | Обновлено 11 марта 2025, 22:25
2029
0
Барселона – Бенфика – 3:1. Как Рафинья и Ямал Трубину забили. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бенфика.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу сине-гранатовых.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

В первом матче каталонцы победили со счетом 1:0

Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала

Ответный матч, 11 марта

Барселона (Испания) – Бенфика (Португалия) – 3:1 [первый поединок – 1:0]

Голы: Рафинья, 11, 42, Ямал, 27 – Отаменди, 13

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Рафинья, 11 мин.

ГОЛ! 1:1 Отаменди, 13 мин.

ГОЛ! 2:1 Ямал, 27 мин.

ГОЛ! 3:1 Рафинья, 42 мин.

События матча

42’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Ламин Ямал (Барселона).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Отаменди (Бенфика).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Рафинья (Барселона).
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Лига чемпионов Бенфика Барселона Барселона - Бенфика видео голов и обзор Анатолий Трубин Ламин Ямал Николас Отаменди Рафинья Диас
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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