11 марта прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бенфика.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу сине-гранатовых.

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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

В первом матче каталонцы победили со счетом 1:0

Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала

Ответный матч, 11 марта

Барселона (Испания) – Бенфика (Португалия) – 3:1 [первый поединок – 1:0]

Голы: Рафинья, 11, 42, Ямал, 27 – Отаменди, 13

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0 Рафинья, 11 мин.

ГОЛ! 1:1 Отаменди, 13 мин.

ГОЛ! 2:1 Ямал, 27 мин.

ГОЛ! 3:1 Рафинья, 42 мин.