Барселона – Бенфика – 3:1. Как Рафинья и Ямал Трубину забили. Видео голов
Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов
11 марта прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бенфика.
Коллективы сыграли на стадионе Олимпико. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу сине-гранатовых.
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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.
В первом матче каталонцы победили со счетом 1:0
Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала
Ответный матч, 11 марта
Барселона (Испания) – Бенфика (Португалия) – 3:1 [первый поединок – 1:0]
Голы: Рафинья, 11, 42, Ямал, 27 – Отаменди, 13
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0 Рафинья, 11 мин.
ГОЛ! 1:1 Отаменди, 13 мин.
ГОЛ! 2:1 Ямал, 27 мин.
ГОЛ! 3:1 Рафинья, 42 мин.
События матча
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