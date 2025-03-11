Барселона – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 11 марта в 19:45
11 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бенфика.
Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-гранатовых.
Ворота португальского коллектива защищает украинский голкипер Анатолий Трубин.
Победитель противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Боруссии Дортмунд, либо против Лилля.
Барселона – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
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