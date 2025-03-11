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Лига Чемпионов
Барселона
11.03.2025 19:45 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
11 марта 2025, 02:10 |
19
0

Барселона – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов 11 марта в 19:45

11 марта 2025, 02:10 |
19
0
Барселона – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

11 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бенфика.

Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-гранатовых.

Ворота португальского коллектива защищает украинский голкипер Анатолий Трубин.

Победитель противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Боруссии Дортмунд, либо против Лилля.

Барселона – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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Барселона – Бенфика. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Барселона Бенфика Барселона - Бенфика смотреть онлайн Анатолий Трубин Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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