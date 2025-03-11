11 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бенфика.

Поединок пройдет на стадионе Олимпико в Каталонии. Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

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Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-гранатовых.

Ворота португальского коллектива защищает украинский голкипер Анатолий Трубин.

Победитель противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Боруссии Дортмунд, либо против Лилля.

Барселона – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.