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11 марта, свою ответную встречу в Лиге чемпионов проведут Барселона и Бенфика. Старт матча запланирован на 19:45 по киевскому времени.

Барселона

Для каталонцев все пока складывается хорошо, хотя не чувствуется железной надежности, если команда где-то провалиться, многие смогут сказать, что это назревало. Барса лидирует в Ла Лиге, опережая Реал по дополнительным показателям, при этом есть игра в запасе.

Последний матч команда должна была сыграть против Осасуны, однако матч перенесли из-за смерти врача клуба. Также Барселона ведет борьбу за национальный кубок, где в полуфинале сыграет на выезде против Атлетико, после сумасшедшей ничьи дома – 4:4. Барселона еще не проигрывала в этом календарном году, 16 матчей без поражений.

Конечно, в Лиге чемпионов команда настроена только на то, чтоб взять трофей, но впереди еще много борьбы, да и Бенфику надо пройти. Предстоящую встречу точно пропустят Берналь, Кристенсен, Кубарси и тер Штеген.

Getty Images/Global Images Ukraine

Бенфика

«Орлы» в первом матче против Барсы провели полтора тайма в большинстве дома, команда не смогли забить, при этом пропустили. Шансы на выход в четвертьфинал минимальные, хотя и уступить Барселоне не зазорно.

В португальском чемпионате Бенфика идет второй, отставание от лидера составляет 3 очка, при этом есть игра в запасе. Также еще есть шанс взять Кубок Португалии, там команда добралась до полуфинала.

Многие украинские фанаты будут болеть за португальский гранд, так как здесь основным вратарем является голкипер сборной Украины Анатолий Трубин. Сразу шестеро игроков не помогут команде в этой встрече: Ба, Брума, Фернандес, Ди Мария, Гувея, Ману.

Getty Images/Global Images Ukraine

Личные встречи

Соперники дважды играли в этом сезоне, на этапе Лиги Барса выиграла на выезде 5:4.

А вот второй матч уже прошел в 1/8 финала, каталонцы остались в меньшинстве из-за удаления Кубарси в середине первого тайма, но даже при таких раскладах Барселона умудрилась выиграть 1:0, героем встречи стал вратарь каталонцев Щенсны.

Прогноз

Конечно, Барса в этой паре фаворит, играть пассивно Бенфике нет смысла, гости будут рисковать.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Барселоны – 1,35, ничья – 5,9, победа Бенфики – 7,64. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Я думаю, есть все шансы увидеть зрелищный футбол, поэтому рабочей выглядит ставка на тотал больше 3,5 голов.