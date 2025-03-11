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Лига Чемпионов
Проходит дальше Барселона
11.03.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:0 3 : 1
Бенфика
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Лига чемпионов
11 марта 2025, 21:40 | Обновлено 11 марта 2025, 21:56
1027
3

Рафинья и Ямал огорчили Трубина. Барселона выбила Бенфику из Лиги чемпионов

Ответный матч 1/8 финала также завершился победой сине-гранатовых – 3:1

11 марта 2025, 21:40 | Обновлено 11 марта 2025, 21:56
1027
3
Рафинья и Ямал огорчили Трубина. Барселона выбила Бенфику из Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

11 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бенфика.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Каталонии. Игра завершилась со счетом 3:1 [первый матч – 1:0].

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за сине-гранатовых отличились Рафинья (дубль) и Ламин Ямал. У гостей единственный мяч забил Николас Отаменди.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Барселона вышла в четвертьфинал главного еврокубка, победив Бенфику с общим счетом 4:1. Следующий соперник подопечных Ханси Флика – победитель противостояния Лилль – Боруссия Дортмунд [первый матч – 1:1].

Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала

Ответный матч, 11 марта

Барселона (Испания) – Бенфика (Португалия) – 3:1 [первый поединок – 1:0]

Голы: Рафинья, 11, 42, Ямал, 27 – Отаменди, 13

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Рафинья Диас Ламин Ямал Барселона Бенфика Барселона - Бенфика Лига чемпионов Анатолий Трубин Николас Отаменди
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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TolsTIyELF
Різні потужності. Барселона чавила Реал, що їй та Бенфика. Якщо Трубіна будут звинувачувати то слід йому задуматись про чемпіонат Іспанії. Будет більше можливостей перейти в топ команду. Про англії хай не думає, там зроблять з нього клоуна. 
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easterly
Комусь там Барса сьогодні трубочку почистила
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