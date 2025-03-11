Рафинья и Ямал огорчили Трубина. Барселона выбила Бенфику из Лиги чемпионов

11 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бенфика.

Поединок прошел на стадионе Олимпико в Каталонии. Игра завершилась со счетом 3:1 [первый матч – 1:0].

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Голами за сине-гранатовых отличились Рафинья (дубль) и Ламин Ямал. У гостей единственный мяч забил Николас Отаменди.

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Барселона вышла в четвертьфинал главного еврокубка, победив Бенфику с общим счетом 4:1. Следующий соперник подопечных Ханси Флика – победитель противостояния Лилль – Боруссия Дортмунд [первый матч – 1:1].

Лига чемпионов 2024/25. 1/8 финала

Ответный матч, 11 марта

Барселона (Испания) – Бенфика (Португалия) – 3:1 [первый поединок – 1:0]

Голы: Рафинья, 11, 42, Ямал, 27 – Отаменди, 13

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine