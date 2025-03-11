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Лига чемпионов
11 марта 2025, 20:22 | Обновлено 11 марта 2025, 20:42
1811
0

ВИДЕО. Ямал положил шедевр в ворота Трубина в матче Бенфика – Барселона

Ламин вывел сине-гранатовых вперед в ответном поединке 1/8 финала ЛЧ

11 марта 2025, 20:22 | Обновлено 11 марта 2025, 20:42
1811
0
ВИДЕО. Ямал положил шедевр в ворота Трубина в матче Бенфика – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

11 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бенфика.

Коллективы играют на стадионе Олимпико. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 27-й минуте счет стал 2:1 в пользу сине-гранатовых. Супергол в ворота Анатолий Трубина положил Ламин Ямал. Ассист у Рафиньи, но практически всю работу Ямал сделал самостоятельно, подобрав мяч после навеса со штрафного.

Общий счет противостояния – 3:1. В первой игре Барса победила 1:0 благодаря забитому мячу Рафиньи.

❗️ ВИДЕО. Ямал положил шедевр в ворота Трубина в матче Бенфика – Барселона

ГОЛ! 2:1 Ямал, 27 мин.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Ламин Ямал видео голов и обзор Лига чемпионов Бенфика Барселона Барселона - Бенфика Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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