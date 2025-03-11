ВИДЕО. Ямал положил шедевр в ворота Трубина в матче Бенфика – Барселона
Ламин вывел сине-гранатовых вперед в ответном поединке 1/8 финала ЛЧ
11 марта проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бенфика.
Коллективы играют на стадионе Олимпико. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
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На 27-й минуте счет стал 2:1 в пользу сине-гранатовых. Супергол в ворота Анатолий Трубина положил Ламин Ямал. Ассист у Рафиньи, но практически всю работу Ямал сделал самостоятельно, подобрав мяч после навеса со штрафного.
Общий счет противостояния – 3:1. В первой игре Барса победила 1:0 благодаря забитому мячу Рафиньи.
❗️ ВИДЕО. Ямал положил шедевр в ворота Трубина в матче Бенфика – Барселона
ГОЛ! 2:1 Ямал, 27 мин.
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