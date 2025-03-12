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Лига чемпионов
12 марта 2025, 01:17 |
34
0

«Приехали с амбициями». Тренер Бенфики – про матч с Барселоной

Бруну Лаже дал несколько комментариев по матчу 1.8 финала Лиги чемпионов

12 марта 2025, 01:17 |
34
0
«Приехали с амбициями». Тренер Бенфики – про матч с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Лаже

Португальский тренер лиссабонской «Бенфики» Бруну Лаже прокомментировал ответный матч 1/8 финала лиги чемпионов, в котором его команда уступила «Барселоне» со счетом 3:1 (4:1 по сумме двух встреч):

«Правда в том, что мы остались с чувством разочарования. В целом мы могли сыграть лучше в обоих матчах, нас наказали за то, что мы пропустили голы. Мы приехали с амбициями создать свои шансы и забить гол. Нам это удалось, но в обороне, особенно в индивидуальных поединках, мы позволили лучшим игрокам «Барселоны» добиться успеха».

«Играя против этой великой команды, мы знали, с какими трудностями столкнемся, но есть и чувство досады, легкого разочарования. Мы завершили Лигу чемпионов здесь и теперь полностью сосредоточены на двух оставшихся соревнованиях, теперь пришло время готовиться, восстанавливаться».

Ранее сообщалось о том, что стала известна оценка Трубина за матч с «Барселоной».

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Бруну Лаже пресс-конференция Бенфика Барселона - Бенфика Лига чемпионов Барселона
Даниил Кирияка Источник: УЕФА
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