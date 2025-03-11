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Лига чемпионов
11 марта 2025, 22:50 | Обновлено 11 марта 2025, 22:53
2055
3

Известна оценка Трубина за матч с Барселоной, в котором он пропустил трижды

Бенфика проиграла сине-гранатовым в ответном матче 1/8 финала ЛЧ со счетом 1:3

11 марта 2025, 22:50 | Обновлено 11 марта 2025, 22:53
2055
3
Известна оценка Трубина за матч с Барселоной, в котором он пропустил трижды
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин и Рафинья

11 марта прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бенфика.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу сине-гранатовых [первый матч – 1:0].

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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут, пропустил три гола и сделал три сейва.

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Трубин получил 6.0 баллов.

Лучшим был признан автор дубля в составе каталонцев Рафинья – 8.9. У Ламина Ямала – 8.7.

Оценки WhoScored за матч Барселона – Бенфика (3:1)

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Анатолий Трубин Барселона Бенфика Барселона - Бенфика Лига чемпионов оценки WhoScored Ламин Ямал Рафинья Диас
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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antt
Перший і третій голи такі собі. А другий дійсно важко було витянути
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+1
Mark4854590
За три пропущені високу оцінку не поставлять. Тим більше і видатних сейвів у Трубіна не було
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+1
Dysear
Оцінка заслужена, але ніякої винни Трубіна у трьох голах Барселони нема. Моменти навіть рятував, той же удар від Левандовського витащив
Ответить
0
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