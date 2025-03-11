Известна оценка Трубина за матч с Барселоной, в котором он пропустил трижды
Бенфика проиграла сине-гранатовым в ответном матче 1/8 финала ЛЧ со счетом 1:3
11 марта прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бенфика.
Коллективы сыграли на стадионе Олимпико. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу сине-гранатовых [первый матч – 1:0].
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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут, пропустил три гола и сделал три сейва.
После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Трубин получил 6.0 баллов.
Лучшим был признан автор дубля в составе каталонцев Рафинья – 8.9. У Ламина Ямала – 8.7.
Оценки WhoScored за матч Барселона – Бенфика (3:1)
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