Известна оценка Трубина за матч с Барселоной, в котором он пропустил трижды

11 марта прошел ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Барселона и Бенфика.

Коллективы сыграли на стадионе Олимпико. Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу сине-гранатовых [первый матч – 1:0].

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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут, пропустил три гола и сделал три сейва.

После завершения встречи статистический портал WhoScored выставил оценки игрокам. Трубин получил 6.0 баллов.

Лучшим был признан автор дубля в составе каталонцев Рафинья – 8.9. У Ламина Ямала – 8.7.

Оценки WhoScored за матч Барселона – Бенфика (3:1)