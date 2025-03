Бруну Фернандеш стал лучшим пенальтистом в истории Лиги Европы

30-летний португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш стал лучшим исполнителем пенальти в истории Лиги Европы.

Об этом сообщает портал Opta.

Фернандеш реализовал 9 пенальти в турнире - это лучший показатель в истории Лиги Европы.

В матче против «Реала Сосьедада» (4:1) звездный португалец дважды отличился с пенальти.

В нынешнем розыгрыше Лиги Европы Бруну Фернандеш сыграл 9 матчей и забил 4 гола. Три из них он провел в матче 1/8 финала против «Реала Сосьедада».

Еще один мяч Фернандеш забил в ворота «Рейнджерс» на групповом этапе.

