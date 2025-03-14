Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
Полуфиналы на тысячнике в США: Соболенко – Киз, Андреева – Свентек
В ночь на 14 марта завершились четвертьфинальные матчи на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
По итогам поединков были определены полуфинальные пары: Арина Соболенко – Мэдисон Киз, Мирра Андреева – Ига Свентек.
К сожалению, Элина Свитолина не сумела одолеть Андрееву, уступив «нейтралке» в двух сетах.
Первая ракетка мира Арина Соболенко справилась с еще одной теннисисткой из страны 404 Людмилой Самсоновой.
Киз разгромила Белинду Бенчич и далее попытается во второй раз в 2025 году выиграть у Соболенко. В конце января американка одолела белоруску в финале Australian Open.
Вторая сеяная и действующая чемпионка Ига Свентек спокойно разобралась с Чжэн Циньвень. Для польки это будет четвертый полуфинал за последние четыре года.
WTA 1000 Индиан-Уэллс. 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Арина Соболенко [1] – Людмила Самсонова [24] – 6:2, 6:3
Белинда Бенчич – Мэдисон Киз [5] – 1:6, 1:6
Нижняя часть сетки
Мирра Андреева [9] – Элина Свитолина [23] – 7:5, 6:3
Чжэн Циньвень [8] – Ига Свентек [2] – 3:6, 3:6
WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/2 финала
Арина Соболенко [1] –
Мирра Андреева [9] – Ига Свентек [2]
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