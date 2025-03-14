Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
WTA
14 марта 2025, 03:46 |
355
0

Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс

Полуфиналы на тысячнике в США: Соболенко – Киз, Андреева – Свентек

14 марта 2025, 03:46 |
355
0
Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

В ночь на 14 марта завершились четвертьфинальные матчи на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

По итогам поединков были определены полуфинальные пары: Арина Соболенко – Мэдисон Киз, Мирра Андреева – Ига Свентек.

К сожалению, Элина Свитолина не сумела одолеть Андрееву, уступив «нейтралке» в двух сетах.

Первая ракетка мира Арина Соболенко справилась с еще одной теннисисткой из страны 404 Людмилой Самсоновой.

Киз разгромила Белинду Бенчич и далее попытается во второй раз в 2025 году выиграть у Соболенко. В конце января американка одолела белоруску в финале Australian Open.

Вторая сеяная и действующая чемпионка Ига Свентек спокойно разобралась с Чжэн Циньвень. Для польки это будет четвертый полуфинал за последние четыре года.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Людмила Самсонова [24] – 6:2, 6:3
Белинда Бенчич – Мэдисон Киз [5] – 1:6, 1:6

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [9] – Элина Свитолина [23] – 7:5, 6:3
Чжэн Циньвень [8] – Ига Свентек [2] – 3:6, 3:6

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [5]
Мирра Андреева [9] – Ига Свентек [2]

По теме:
Борьбы не получилось. Бенчич и Киз определили полуфиналистку в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Не справилась с 17-летней. Видеообзор
Свитолина уступила 11-й ракетке мира и завершила выступления в Индиан-Уэллс
WTA Индиан-Уэллс Арина Соболенко Людмила Самсонова Белинда Бенчич Мэдисон Киз Элина Свитолина Мирра Андреева Ига Свёнтек Чжэн Циньвень
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он более искусный боксер, чем Мейвезер и Пакьяо»
Бокс | 13 марта 2025, 08:26 3
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он более искусный боксер, чем Мейвезер и Пакьяо»
Оскар ДЕ ЛА ХОЙЯ: «Он более искусный боксер, чем Мейвезер и Пакьяо»

Легендарный боксер высоко оценил Пернелла Уитакера

А где Свентек? Объявлены составы Польши и Швейцарии на матчи с Украиной
Теннис | 13 марта 2025, 17:39 5
А где Свентек? Объявлены составы Польши и Швейцарии на матчи с Украиной
А где Свентек? Объявлены составы Польши и Швейцарии на матчи с Украиной

Ига не включена в заявку польской команды, игры отбора КБДК состоятся в начале апреле

Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
Футбол | 13.03.2025, 07:50
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
Юрген КЛОПП: «То, как он играет... это лучший футболист, которого я видел»
ФОТО. Уникальные ретро-снимки Андрея Шевченко, которые никто не видел
Футбол | 13.03.2025, 23:47
ФОТО. Уникальные ретро-снимки Андрея Шевченко, которые никто не видел
ФОТО. Уникальные ретро-снимки Андрея Шевченко, которые никто не видел
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
Футбол | 13.03.2025, 16:52
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
УЕФА официально оценил скандальный пенальти в матче Атлетико и Реала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
Легенда бокса: «Он полностью уничтожит Усика, уже завалил его на пол»
12.03.2025, 09:00 3
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после осечек Динамо и Шахтера
12.03.2025, 06:47 7
Футбол
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
Элина Свитолина – Мирра Андреева. Прогноз на матч WTA 1000 в Индиан-Уэллс
13.03.2025, 19:40 15
Теннис
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
12.03.2025, 07:38 8
Футбол
Фьюри пообещали бой за титул. Уже известен соперник
Фьюри пообещали бой за титул. Уже известен соперник
12.03.2025, 16:17 5
Бокс
Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс
Не Рыбакина. Определена соперница Свитолиной в четвертьфинале Индиан-Уэллс
12.03.2025, 06:45 27
Теннис
Сабо обратился к Шовковскому после конфликта Ваната и Пономаренко в УПЛ
Сабо обратился к Шовковскому после конфликта Ваната и Пономаренко в УПЛ
12.03.2025, 12:04 10
Футбол
«Фантастика». Андрей Шевченко назвал тренера, которого уважают в Украине
«Фантастика». Андрей Шевченко назвал тренера, которого уважают в Украине
12.03.2025, 16:19 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем