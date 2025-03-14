Без Свитолиной. Определены все полуфиналистки супертурнира в Индиан-Уэллс

В ночь на 14 марта завершились четвертьфинальные матчи на хардовом турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

По итогам поединков были определены полуфинальные пары: Арина Соболенко – Мэдисон Киз, Мирра Андреева – Ига Свентек.

К сожалению, Элина Свитолина не сумела одолеть Андрееву, уступив «нейтралке» в двух сетах.

Первая ракетка мира Арина Соболенко справилась с еще одной теннисисткой из страны 404 Людмилой Самсоновой.

Киз разгромила Белинду Бенчич и далее попытается во второй раз в 2025 году выиграть у Соболенко. В конце января американка одолела белоруску в финале Australian Open.

Вторая сеяная и действующая чемпионка Ига Свентек спокойно разобралась с Чжэн Циньвень. Для польки это будет четвертый полуфинал за последние четыре года.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Арина Соболенко [1] – Людмила Самсонова [24] – 6:2, 6:3

Белинда Бенчич – Мэдисон Киз [5] – 1:6, 1:6

Нижняя часть сетки

Мирра Андреева [9] – Элина Свитолина [23] – 7:5, 6:3

Чжэн Циньвень [8] – Ига Свентек [2] – 3:6, 3:6

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Пары 1/2 финала

Арина Соболенко [1] – Мэдисон Киз [5]

Мирра Андреева [9] – Ига Свентек [2]