Борьбы не получилось. Бенчич и Киз определили полуфиналистку в Индиан-Уэллс

Чемпионка Australian Open 2025 и пятая ракетка мира Мэдисон Киз из США пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В четвертьфинале американка в двух сетах разгромила олимпийскую чемпионку 2020 года Белинду Бенчич (Швейцария, WTA 58) за 1 час и 5 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/4 финала

Белинда Бенчич (Швейцария) [WC] – Мэдисон Киз (США) [5] – 1:6, 1:6

Соперницы провели пятое очное противостояние. Счет стал 3:2 в пользу Киз.

Для Мэдисон эта победа стала 15-й подряд. Помимо триумфа на Aus Open, она также выиграла титул на пятисотнике в Аделаиде в 2025 году.

Киз впервые в карьере вышла в полуфинал на кортах Индиан-Уэллс.

Следующей соперницей Мэдисон будет либо Арина Соболенко, либо Людмила Самсонова.