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  4. Борьбы не получилось. Бенчич и Киз определили полуфиналистку в Индиан-Уэллс
WTA
14 марта 2025, 01:55 |
42
0

Борьбы не получилось. Бенчич и Киз определили полуфиналистку в Индиан-Уэллс

Мэдисон в двух сетах разгромила Белинду на турнире WTA 1000 в США

14 марта 2025, 01:55 |
42
0
Борьбы не получилось. Бенчич и Киз определили полуфиналистку в Индиан-Уэллс
WTA. Мэдисон Киз

Чемпионка Australian Open 2025 и пятая ракетка мира Мэдисон Киз из США пробилась в полуфинал хардового турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В четвертьфинале американка в двух сетах разгромила олимпийскую чемпионку 2020 года Белинду Бенчич (Швейцария, WTA 58) за 1 час и 5 минут.

WTA 1000 Индиан-Уэллс. Хард. 1/4 финала

Белинда Бенчич (Швейцария) [WC] – Мэдисон Киз (США) [5] – 1:6, 1:6

Соперницы провели пятое очное противостояние. Счет стал 3:2 в пользу Киз.

Для Мэдисон эта победа стала 15-й подряд. Помимо триумфа на Aus Open, она также выиграла титул на пятисотнике в Аделаиде в 2025 году.

Киз впервые в карьере вышла в полуфинал на кортах Индиан-Уэллс.

Следующей соперницей Мэдисон будет либо Арина Соболенко, либо Людмила Самсонова.

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Мэдисон Киз Белинда Бенчич WTA Индиан-Уэллс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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